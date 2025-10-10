Le live du vendredi Fête de la science Médiathèque René Couanau Saint-Malo

Le live du vendredi Fête de la science Médiathèque René Couanau Saint-Malo vendredi 10 octobre 2025.

Le live du vendredi Fête de la science

Médiathèque René Couanau 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

À l’occasion de la fête de la science, un concert sera proposé par Jean-Claude Heudin scientifique et compositeur. Il est titulaire d’un doctorat et d’une Habilitation à Diriger des Recherches de l’Université Paris-XI. Auteur de nombreux articles au niveau international ainsi que de plusieurs ouvrages dans le domaine de l’IA, sa recherche se focalise sur l’intelligence algorithmique et la musique électronique, interprétée avec ANGELIA, connectée à un synthétiseur modulaire. Les concerts alternent compositions symphoniques originales et interprétations de grands classiques comme l’ouverture de Lohengrin de Wagner ou le Boléro de Ravel. .

Médiathèque René Couanau 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le live du vendredi Fête de la science Saint-Malo a été mis à jour le 2025-09-30 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel