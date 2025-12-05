Le live du vendredi Saint-Malo

Le live du vendredi

2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Pour ce premier live du conservatoire, retrouvez quelques élèves des différentes classes de piano pour un moment musical en toute simplicité et dans une ambiance familiale. .

2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00

