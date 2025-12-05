Le live du vendredi Saint-Malo
Le live du vendredi Saint-Malo vendredi 5 décembre 2025.
Le live du vendredi
2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Pour ce premier live du conservatoire, retrouvez quelques élèves des différentes classes de piano pour un moment musical en toute simplicité et dans une ambiance familiale. .
