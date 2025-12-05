Le Live du vendredi Saint-Malo

Le Live du vendredi

Rue Théodore Monod Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Après les pianistes du mois de décembre, c’est au tour de la voix de se faire entendre lors de ce Live.

Venez découvrir un répertoire varié avec les différents ateliers de la filière voix du Conservatoire.

Vendredi 6 février 18h. .

Rue Théodore Monod Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00

