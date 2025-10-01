Le live du vendredi

2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 18:00:00

fin : 2026-01-09 19:00:00

Date(s) :

2026-01-09

Le Vendredi 09 Janvier 2026 de 18h00 à 19h00

Flore

Artiste rennaise, Flore évolue dans un univers folk où sa voix douce et sa guitare acoustique se fondent en une harmonie délicate. Ses compositions et reprises, aux influences anglo-saxonnes, invitent à une immersion musicale empreinte de sensibilité et d’authenticité. .

2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le live du vendredi Saint-Malo a été mis à jour le 2025-10-01 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel