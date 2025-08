Le livre dans les remparts Bourges

Le livre dans les remparts Bourges samedi 6 septembre 2025.

Le livre dans les remparts

Promenade des Remparts Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Plusieurs auteurs vous attendent en dédicace dans la Promenade des Remparts !

Retrouvez Edyas, Bernard Capo, Martine Chavot, Philippe Martin, Carine Borgi, Richard Rasa, Jean-François Morin, Mathieu Coudray, Fred Langout, Guillaume Ledoux ! .

Promenade des Remparts Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire asbourbonnoux@aol.com

English :

Several authors are waiting to sign their works in the Promenade des Remparts!

German :

Mehrere Autoren erwarten Sie zur Signierstunde in der Promenade des Remparts!

Italiano :

Numerosi autori vi aspettano per firmare le loro opere nella Promenade des Remparts!

Espanol :

Varios autores le esperan para firmar sus obras en la Promenade des Remparts

L’événement Le livre dans les remparts Bourges a été mis à jour le 2025-07-30 par OT BOURGES