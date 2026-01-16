LE LIVRE DANS TOUS SES ÉTATS ATELIER ÉCRITURE. Avène

LE LIVRE DANS TOUS SES ÉTATS ATELIER ÉCRITURE.

Contribuez à la fabrication d’un livre sur la nature en participant aux ateliers proposés par les bibliothèques implantées en Grand Orb.

Top départ à la bibliothèque des Aires mercredi 21 janvier à 10h fabrication de papier recyclé.

Suivez ensuite l’itinérance pour que vos pages se transforment en un beau recueil de textes et d’illustrations qui sera exposé en juin sur le territoire

Samedi 7 février, 14h au Poujol-sur-Orb illustration papier en collages.

Vendredi 20 février, 16h30 à Villemagne l’Argentière la technique du papier gaufré.

Mardi 10 mars, 13h à Ceilhes-et-Rocozels atelier illustration dessin/peinture.

Mercredi 25 mars, 14h30 à Bédarieux teintures végétales.

Jeudi 9 avril, 14h à Avène atelier écriture.

Mercredi 6 mai, 14h au Bousquet d’Orb impressions végétales.

Mercredi 13 mai, 14h à Saint-Gervais-sur-Mare atelier reliure.

Mercredi 3 juin, 14h30 à Hérépian finalisation du livre.

A vos pages, prêts…, créez !

Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 67 58 12 lmilin@herault.fr

English :

Contribute to the creation of a nature book by taking part in the workshops offered by Grand Orb’s libraries.

Details and registration: e-mail 04 67 67 58 12.

Project developed by the Département’s Public Reading Department in partnership with the Communauté de communes Grand Orb and the local communes and libraries involved.

