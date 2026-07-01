UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pamandzi

Le livre dans tous ses états (quand les histoires prennent vie), Bibliothèque Municipale de Pamandzi, Pamandzi

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Municipale de Pamandzi · Pamandzi

Le livre dans tous ses états (quand les histoires prennent vie), Bibliothèque Municipale de Pamandzi, Pamandzi

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Municipale de Pamandzi
Adresse
Rue de la bibliothèque de Pamandzi
Ville
97615 Pamandzi
Département
Mayotte

Le livre dans tous ses états (quand les histoires prennent vie) Samedi 3 octobre, 08h00 Bibliothèque Municipale de Pamandzi Mayotte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T07:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T07:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Les bibliothècaires vont faire découvrir au public la richesse et la diversité du livre sous toutes se formes.Il y aura des livres popup ,sonores,sans textes,et kamishibais….

Bibliothèque Municipale de Pamandzi Rue de la bibliothèque de Pamandzi Pamandzi 97615 Mayotte Mayotte
Biblis en folie 2026

©Djoumoi Hinnaya