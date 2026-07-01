AGENDA · Pamandzi
Le livre dans tous ses états (quand les histoires prennent vie), Bibliothèque Municipale de Pamandzi, Pamandzi
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Municipale de Pamandzi · Pamandzi
Informations pratiques
Le livre dans tous ses états (quand les histoires prennent vie) Samedi 3 octobre, 08h00 Bibliothèque Municipale de Pamandzi Mayotte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T07:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T07:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Les bibliothècaires vont faire découvrir au public la richesse et la diversité du livre sous toutes se formes.Il y aura des livres popup ,sonores,sans textes,et kamishibais….
Bibliothèque Municipale de Pamandzi Rue de la bibliothèque de Pamandzi Pamandzi 97615 Mayotte Mayotte
Biblis en folie 2026
©Djoumoi Hinnaya