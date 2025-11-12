LE LIVRE DE K THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

LE LIVRE DE K

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-11-12 19:30:00

fin : 2025-11-19 22:00:00

2025-11-12

Et si on vous racontait une histoire… Une fable en pleine tempête de neige ?

Lieu La Salle Les représentations du 18 et du 19 novembre sont adaptées en langue des signes française.

Bienvenue dans Le Livre de K, un conte puissant et poétique qui parle de résistance, de choix, et de liberté. Imaginez un pays recouvert de neige, dominé par un immense château, froid et menaçant. Là-haut, un tyran règne sans partage. En bas, dans la ville gelée, une famille essaie simplement de vivre.

Le Livre de K n’est pas qu’un simple récit. C’est une plongée dans l’âme humaine, un conte poétique et politique, entre silence et révolte où l’imaginaire prend le dessus, où le public devient complice, interprète, rêveur. 25 .

English :

How about a story? A fable in the middle of a snowstorm?

Venue: La Salle Performances on November 18 and 19 are adapted in French sign language.

German :

Wie wäre es, wenn wir Ihnen eine Geschichte erzählen? Eine Fabel in einem Schneesturm?

Ort: La Salle Die Aufführungen am 18. und 19. November werden in französischer Gebärdensprache abgehalten.

Italiano :

Che ne dite di una storia? Una favola nel bel mezzo di una tempesta di neve?

Sede: La Salle Gli spettacoli del 18 e 19 novembre sono stati adattati alla lingua dei segni francese.

Espanol :

¿Qué tal un cuento? ¿Una fábula en medio de una tormenta de nieve?

Lugar: La Salle Las representaciones de los días 18 y 19 de noviembre se han adaptado al lenguaje de signos francés.

