Le Livre de la Jungle Journal Intime Cholet
Le Livre de la Jungle Journal Intime Cholet vendredi 9 janvier 2026.
Le Livre de la Jungle Journal Intime
Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 18:30:00
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
Une version musicale et détonante du grand classique de Kipling sauvage et jubilatoire. .
Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Livre de la Jungle Journal Intime Cholet a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme du Choletais