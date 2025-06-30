LE LIVRE DE LA JUNGLE, LE MUSICAL – VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles

LE LIVRE DE LA JUNGLE, LE MUSICAL Début : 2025-12-20 à 16:00. Tarif : – euros.

Billal Chegra présente en accord avec IDproscenium PRÉSENTE : LE LIVRE DE LA JUNGLE, LE MUSICALPlongez dans une aventure musicale captivante inspirée du classique de Rudyard Kipling. Suivez Mowgli, Baloo, Bagheera dans une quête pleine de rencontres palpitantes et d’enseignements sur la vie. À travers des décors enchanteurs et des costumes et masques hauts en couleur, le spectacle offre une expérience immersive pour toute la famille. Il mêle théâtre, musique et danse, en transmettant des messages de courage, d’amitié et de respect de la nature.« Le livre de la Jungle, le Musical » transporte les spectateurs dans un monde magique où l’imagination prend vie.A PARTIR DE 5 ANS

VERSAILLES PALAIS DES CONGRES 10 RUE DE LA CHANCELLERIE 78000 Versailles 78