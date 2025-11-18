Le Livre de la Jungle, le Musical Versailles Palais des Congrès Versailles

Le Livre de la Jungle, le Musical Samedi 20 décembre, 16h30 Versailles Palais des Congrès Yvelines

49 € Carré or / 39 € Cat 1 / 26 € Cat 2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-20T16:30:00 – 2025-12-20T17:30:00

Fin : 2025-12-20T16:30:00 – 2025-12-20T17:30:00

Plongez dans une aventure musicale captivante inspirée du classique de Rudyard Kipling. Suivez Mowgli, Baloo, Bagheera dans une quête pleine de rencontres palpitantes et d’enseignements sur la vie. À travers des décors enchanteurs et des costumes et masques hauts en couleur, le spectacle offre une expérience immersive pour toute la famille. Il mêle théâtre, musique et danse, en transmettant des messages de courage, d’amitié et de respect de la nature.

« Le livre de la Jungle, le Musical » transporte les spectateurs dans un monde magique où l’imagination prend vie.

Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0715/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0715&EventId=81&request=QcE+w0WHSuCxe7JGUFyvV4jmYjPN6c/P/Sv1xQFqlkJF0CBAvWYXmKNlff2GyDXIhNPMKYdO4r7wH6giIf14SSIoAkaWUo+03vzmKl/9njA= »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 20 26 20 18 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@versaillespalaisdescongres.com »}]

Spectacle Jeune Public