LE LIVRE DES BIDULES Pl. du Jeu de Ballon, 34150 Gignac Gignac mercredi 18 février 2026.
Pl. du Jeu de Ballon, 34150 Gignac A la médiathèque Gignac Hérault
Viens illustrer ton livre accordéon ! À la manière d’Audrey Calleja, les enfants reprendront le graphisme de l’illustratrice où les petits traits et points donnent vie à des fleurs et tout un tas de petits objets.
English :
Come and illustrate your own accordion book! In the style of Audrey Calleja, children will take up the illustrator’s graphic style, in which small lines and dots give life to flowers and a whole host of small objects.
