« Le livre des processions », Walid Ben Selim | Musique et poésie L’Institut du Monde Arabe Paris

C’est lors d’un voyage dans les Baléares que Walid Ben Selim retrouve par hasard le recueil Le livre des processions de Khalil Gibran, dans la bibliothèque d’un amoureux des lettres. Loin du tumulte, au contact de la nature et du silence, les mots de Gibran trouvent un écho dans les premiers motifs musicaux. Une alchimie naît, presque mystique, entre les vers du poète et les mélodies à venir. L’idée d’une procession musicale, faite de voix humaines, de souffles, de cris intérieurs, émerge alors comme évidence.

Le livre des Processions, pensé comme un oratorio méditerranéen, fait dialoguer les voix, les gestes, les langues et les cultures autour d’une même ambition : célébrer la puissance du chant collectif, l’espérance d’une création partagée, la beauté d’une poésie incarnée.

Porté par la Compagnie Les Enchanteurs, l’Institut du monde arabe, le Théâtre Molière de Sète – Scène nationale Archipel de Thau et L’Archipel – Scène Nationale de Perpignan, le projet rassemble une constellation d’artistes professionnels et amateurs, de musiciens, de chanteurs, d’enfants, de parents, de personnes malentendantes et signeuses, tous réunis pour faire entendre un souffle commun. La première représentation aura lieu à Sète, dans le cadre majestueux du Théâtre de la Mer.

Le recueil de Khalil Gibran « Le livre des processions » inspire à Walid Ben Selim l’idée d’une œuvre musicale faite de souffles, de voix humaines, de cris intérieurs. L’IMA fait son Festival! accueille de façon inédite des répétitions publiques de sa création en cours.

