Le Livre des vies – Soirée Margaret Atwood Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Qui est vraiment l’autrice de La Servante écarlate ? Dans Le Livre des vies – Mémoires écarlates (Editions Robert Laffont), Margaret Atwood se dévoile pour la première fois, retraçant un destin hors du commun, de son enfance dans les forêts du Québec à son engagement pour les droits des femmes.

À l’occasion de la parution mondiale de ses mémoires, l’écrivaine canadienne souffle ses 86 bougies au Théâtre Sarah Bernhardt et se confie au micro de Sonia Devillers. Une soirée-anniversaire placée sous le signe du partage et de l’inspiration : conversations intimes, lectures de textes choisis, projections et quelques surprises célébreront l’imaginaire foisonnant et la lucidité de cette voix majeure de la littérature contemporaine.

Une invitation à entrer dans les coulisses d’une vie d’écriture et de liberté.

Regardez la rencontre en Direct sur notre chaîne YouTube : https://youtu.be/o_gF0hb0J7k

Une soirée exceptionnelle avec Margaret Atwood, entre lectures, confidences, surprises… et fête d’anniversaire.

Le mardi 18 novembre 2025

de 19h30 à 21h00

payant Tout public.

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

