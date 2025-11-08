Le Livre en Fête Salle des Communes Salins-les-Bains

Le Livre en Fête

Salle des Communes Avenue Charles de Gaulle Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 19:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

23ème édition du “Livre en Fête” organisée par Salins, Pays du Livre

Lire et cuisiner 2025 .

Salle des Communes Avenue Charles de Gaulle Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 70 54 08 salinspaysdulivre@gmail.com

English : Le Livre en Fête

German : Le Livre en Fête

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Livre en Fête Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-16 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA