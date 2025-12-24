Le livre est-il écologique ?, Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Le livre est-il écologique ?

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Le livre est-il écologique ?

conférence gesticulée par Sarah Hamon, éditrice chez cabane bleue

Découverte des éditions La Cabane bleue

Qu’est-ce qu’un livre écologique ? Qui gagne quoi dans la chaîne du livre ? C’est quoi, un éditeur écolo ? À la manière d’une conférence gesticulée, avec la participation du public, La cabane bleue propose de partager ses réflexions autour de l’écosystème du livre.



Inscriptions & renseignements : sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Public adulte, sur inscription. .

