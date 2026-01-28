Le livre estonien en exil au prisme des dons à la Bibliothèque nordique Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris

Par Antoine Chalvin (professeur en langues et littératures estoniennes et finnoises à l’Inalco) et Florence Chapuis (responsable du Pôle Développement des collections à la BULAC).

L’histoire et la circulation du livre estonien en exil au XXe siècle trouve un terrain d’étude aussi singulier que pertinent dans les dons d’ouvrages estoniens conservés depuis 1986 à la Bibliothèque nordique.

L’étude de ce fonds estonien, le plus important au sein de toutes les bibliothèques de l’enseignement supérieur français, met en lumière les réseaux intellectuels et éditoriaux de la diaspora estonienne, façonnés par les ruptures politiques du XXe siècle, de l’indépendance de 1918 à celle de 1991, en passant par la Seconde Guerre mondiale et l’occupation soviétique.

Les collections données témoignent de la vivacité et de la résistance de la production éditoriale estonienne, tout comme d’un souci de transmission culturelle tant au sein des diasporas que pour le monde entier.

À travers cette conférence, on pourra donc interroger le rôle des bibliothèques comme lieux de sauvegarde de cultures déplacées et/ou menacées, tout en réfléchissant à la valeur patrimoniale et symbolique de ces dons d’ouvrages estoniens.

La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié.

Cet évènement est organisé dans le cadre de l’année thématique Dons 2026 de la bibliothèque Sainte-Geneviève (BSG).

Le mardi 17 février 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Entrée libre.

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Sainte-Geneviève 6 rue Valette 75005 Salle de lecture de la Bibliothèque nordiqueParis

