LE LIVRE ET MOI

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-03-31

Ils sont en 4ème au collège Paul Dardé à Lodève et, cette année, ils ont créé un recueil illustré !

Comment crée-t-on un livre ? Quelles en sont les différentes étapes, qui sont les différents professionnels impliqués, quelles compétences sont nécessaires ? Ces questions n’ont plus de secrets pour les collégiens qui ont participé cette année à l’action de valorisation littéraire Le livre et moi !

Le livre et moi, une expérience unique où chaque page écrite et tournée vous laissera une trace pour toujours imprimée.

La Médiathèque départementale a pour mission de développer la lecture publique dans le département de l’Hérault, notamment en proposant des opérations de sensibilisation à tous les publics, et au plus près d’eux. Pour contrer certaines études montrant un décrochage des adolescents lorsqu’il s’agit de lire et d’écrire, la Médiathèque départementale a créé le projet de valorisation littéraire Le livre et moi . Son objectif est d’accompagner des collégiens dans la création d’un recueil illustré et dans la découverte des différents maillons de la chaîne du livre. Cette année, c’est une classe de 4ème du collège Paul Dardé à Lodève qui a pu participer à cette action de valorisation littéraire.

Du 31 mars au 25 avril à la médiathèque Pierresvives, venez découvrir une présentation de ce projet, une initiation à la chaîne du livre, des livres d’artistes issus de l’artothèque et un atelier d’écriture en libre-service. .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English :

They are in 4th grade at Collège Paul Dardé in Lodève, and this year they have created an illustrated collection!

L’événement LE LIVRE ET MOI Montpellier a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 PIERRESVIVES