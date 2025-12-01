LE LIVRE MAGIQUE Vias
LE LIVRE MAGIQUE Vias dimanche 21 décembre 2025.
LE LIVRE MAGIQUE
41 Avenue de Béziers Vias Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-12-21
2025-12-21
Le livre magique par la Compagnie Paris Panache
Une quête extraordinaire qui va emmener Mickey à rencontrer tous les plus grands personnages de Walt Disney.
Des tableaux féériques mélangeant danse, chanson et comédie présentés par sept artistes incroyables.
BILLETERIE OUVERTE
Lundi de 13h30 à 17h, Mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, Jeudi de 13h30 à 17h, Vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. Samedi et dimanche de représentation 2 h avant le spectacle Billetterie fermée les lundis après-midi suivant un spectacle. .
41 Avenue de Béziers Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 47 01 89 06 billeteriespectacle@ville-vias.fr
English :
The Magic Book by Compagnie Paris Panache
An extraordinary quest that leads Mickey to meet all Walt Disney’s greatest characters.
Enchanting tableaux mixing dance, song and comedy, presented by seven incredible artists.
German :
Das magische Buch von der Compagnie Paris Panache
Eine außergewöhnliche Suche, die Mickey dazu bringt, alle großen Figuren von Walt Disney zu treffen.
Märchenhafte Bilder, die Tanz, Gesang und Comedy vermischen, präsentiert von sieben unglaublichen Künstlern.
Italiano :
Il libro magico della Compagnie Paris Panache
Una ricerca straordinaria che porterà Topolino a incontrare tutti i più grandi personaggi di Walt Disney.
Incantevoli tableaux che combinano danza, canto e commedia presentati da sette incredibili artisti.
Espanol :
El Libro Mágico de la Compagnie Paris Panache
Una búsqueda extraordinaria que llevará a Mickey a conocer a todos los grandes personajes de Walt Disney.
Encantadores cuadros que combinan danza, canciones y comedia presentados por siete increíbles artistas.
