Le Livre Rencontre avec Christine Chaton Médiathèque François Mitterrand Saintes

Le Livre Rencontre avec Christine Chaton

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Installée à Saintes, Christine Chaton vient présenter et échanger sur les différentes facettes de son métier d’expert du livre. Suivi par la présentation des derniers trésors du patrimoine acquis par les médiathèques de Saintes en 2024-2025.

.

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 83

English :

Saintes-based Christine Chaton presents and discusses the different facets of her profession as a book expert. Followed by a presentation of the latest heritage treasures acquired by the Saintes media libraries in 2024-2025.

German :

Die in Saintes lebende Christine Chaton präsentiert und diskutiert die verschiedenen Facetten ihres Berufs als Buchexpertin. Anschließend werden die neuesten Schätze des Kulturerbes vorgestellt, die die Mediatheken von Saintes in den Jahren 2024-2025 erworben haben.

Italiano :

Con sede a Saintes, Christine Chaton presenterà e discuterà i vari aspetti del suo lavoro di esperta di libri. Seguirà la presentazione degli ultimi tesori del patrimonio che saranno acquisiti dalle mediateche di Saintes nel 2024-2025.

Espanol :

Christine Chaton, residente en Saintes, presentará y debatirá sobre las distintas facetas de su trabajo como experta en libros. A continuación, se presentarán los últimos tesoros patrimoniales que adquirirán las mediatecas de Saintes en 2024-2025.

L’événement Le Livre Rencontre avec Christine Chaton Saintes a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge