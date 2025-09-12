Le Livre sur la Place CCN Ballet de Lorraine Nancy

Le Livre sur la Place CCN Ballet de Lorraine Nancy vendredi 12 septembre 2025.

Le Livre sur la Place CCN Ballet de Lorraine

3 rue Henri Bazin Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2025-09-12 10:00:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

Date(s) :

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14

Programme complet et détaillé sur le site internet.

Adèle Yon Samedi 13 septembre de 11h30 à 12h30 Rencontre

Mère à l’horizon Samedi 13 septembre de 16h30 à 17h30 Lecture par Jacques GamblinTout public

0 .

3 rue Henri Bazin Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 69 08

English :

Full program and details on the website.

Adèle Yon Saturday September 13 from 11:30am to 12:30pm Meet the artist

Mère à l’horizon Saturday September 13 from 4:30 to 5:30 pm Reading by Jacques Gamblin

German :

Vollständiges und detailliertes Programm auf der Website.

Adele Yon Samstag, 13. September, 11:30-12:30 Uhr Treffen

Mutter am Horizont Samstag, 13. September, 16.30-17.30 Uhr Lesung von Jacques Gamblin

Italiano :

Tutti i dettagli del programma sul sito web.

Adèle Yon Sabato 13 settembre dalle 11.30 alle 12.30 Incontro con l’artista

Mère à l’horizon Sabato 13 settembre dalle 16.30 alle 17.30 Lettura di Jacques Gamblin

Espanol :

Todos los detalles del programa en el sitio web.

Adèle Yon Sábado 13 de septiembre de 11.30 a 12.30 Encuentro con la artista

Mère à l’horizon Sábado 13 de septiembre de 16h30 a 17h30 Lectura de Jacques Gamblin

L’événement Le Livre sur la Place CCN Ballet de Lorraine Nancy a été mis à jour le 2025-08-28 par DESTINATION NANCY