Le Livre sur la Place Concert Carte Blanche au Conservatoire Place de la Carrière Nancy

Le Livre sur la Place Concert Carte Blanche au Conservatoire Place de la Carrière Nancy vendredi 12 septembre 2025.

Le Livre sur la Place Concert Carte Blanche au Conservatoire

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Une page musicale dirigée par le saxophoniste et professeur Adam Campbell en présence d’élèves du Conservatoire.

En partenariat avec le Conservatoire régional du Grand Nancy.Tout public

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

English :

A musical page-turner led by saxophonist and teacher Adam Campbell, in the presence of students from the Conservatoire.

In partnership with the Conservatoire régional du Grand Nancy.

German :

Eine musikalische Seite unter der Leitung des Saxophonisten und Lehrers Adam Campbell in Anwesenheit von Schülern des Konservatoriums.

In Partnerschaft mit dem Conservatoire régional du Grand Nancy.

Italiano :

Una pagina musicale condotta dal sassofonista e insegnante Adam Campbell alla presenza degli studenti del Conservatorio.

In collaborazione con il Conservatorio regionale del Grand Nancy.

Espanol :

Una página musical dirigida por el saxofonista y profesor Adam Campbell en presencia de alumnos del Conservatorio.

En colaboración con el Conservatoire régional du Grand Nancy.

