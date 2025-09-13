Le Livre sur la Place Concert Dessiné La Solidité du Rêve Salle Poirel Nancy
Le Livre sur la Place Concert Dessiné La Solidité du Rêve Salle Poirel Nancy samedi 13 septembre 2025.
Le Livre sur la Place Concert Dessiné La Solidité du Rêve
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-13 20:30:00
fin : 2025-09-13 21:30:00
Date(s) :
2025-09-13
L’un est un chanteur à la voix rauque qui jongle depuis 30 ans avec le jazz, la pop et le blues. L’autre est un dessinateur de BD reconnu, récompensé du Fauve
d’or en 2014 et grand fan du premier. Dans La solidité du rêve, Arthur H raconte des histoires à Alfred, qui dessine les chansons du musicien avec toute sa délicatesse. Une belle balade onirique au cœur de l’imaginaire.
Alfred et Arthur H, La solidité du rêve (Casterman)
Dédicaces sur site.Tout public
0 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr
English :
One is a singer with a husky voice who has been juggling jazz, pop and blues for 30 years. The other is a renowned comic strip artist, winner of the Fauve
d’or in 2014, and a big fan of the former. In La solidité du rêve, Arthur H tells stories to Alfred, who draws the musician?s songs with all his delicacy. A dreamlike journey into the heart of the imagination.
Alfred et Arthur H, La solidité du rêve (Casterman)
Signing sessions on site.
German :
Der eine ist ein Sänger mit rauer Stimme, der seit 30 Jahren mit Jazz, Pop und Blues jongliert. Der andere ist ein bekannter Comiczeichner, der mit dem Fauve
d’or im Jahr 2014 ausgezeichnet wurde und ein großer Fan des ersten ist. In La solidité du rêve erzählt Arthur H Geschichten an Alfred, der die Lieder des Musikers mit all seiner Feinfühligkeit zeichnet. Ein traumhafter Spaziergang durch das Herz der Phantasie.
Alfred und Arthur H, La solidité du rêve (Casterman)
Signierstunden vor Ort.
Italiano :
Una è una cantante dalla voce roca che da 30 anni si destreggia tra jazz, pop e blues. L’altro è un noto fumettista, vincitore del Fauve d’or nel 2014 e grande fan del primo
d’or nel 2014 e grande fan del primo. In La solidité du rêve, Arthur H racconta storie ad Alfred, che disegna le canzoni del musicista con tutta la sua delicatezza. È un viaggio onirico nel cuore dell’immaginazione.
Alfred e Arthur H, La solidité du rêve (Casterman)
Sessioni di autografi sul posto.
Espanol :
Una es una cantante de voz ronca que lleva 30 años haciendo malabarismos con el jazz, el pop y el blues. El otro es un conocido dibujante de cómics, ganador del Fauve
d’or en 2014 y gran admirador del primero. En La solidité du rêve, Arthur H cuenta historias a Alfred, que dibuja las canciones del músico con toda su delicadeza. Es un viaje onírico al corazón de la imaginación.
Alfred y Arthur H, La solidité du rêve (Casterman)
Sesiones de firmas in situ.
L’événement Le Livre sur la Place Concert Dessiné La Solidité du Rêve Nancy a été mis à jour le 2025-09-07 par DESTINATION NANCY