Le Livre sur la Place Conférence Anges et Démons Église des Cordeliers Nancy samedi 13 septembre 2025.

Église des Cordeliers 66 Grande Rue Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 11:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

2025-09-13

Sur les traces des Templiers, autour des mystères des fresques de Michel-Ange ou à la quête d’un parchemin qui pourrait bouleverser les fondations du catholicisme, des récits entre enquête historique et thriller contemporain qui mettent à mal nos croyances.

Éric Giacometti, Les Éveillées (JC Lattès)

Alexandre Murat, La prophétie du diamant (Fleuve)

Animation Jérôme Prod’hommeTout public

Église des Cordeliers 66 Grande Rue Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 18 74

English :

In the footsteps of the Knights Templar, around the mysteries of Michelangelo?s frescoes or in search of a parchment that could overturn the foundations of Catholicism, these tales of historical investigation and contemporary thriller challenge our beliefs.

Éric Giacometti, Les Éveillées (JC Lattès)

Alexandre Murat, La prophétie du diamant (Fleuve)

Hosted by Jérôme Prod’homme

German :

Auf den Spuren der Templer, um die Geheimnisse der Fresken von Michelangelo oder auf der Suche nach einem Pergament, das die Grundfesten des Katholizismus erschüttern könnte Geschichten zwischen historischer Untersuchung und zeitgenössischem Thriller, die unsere Überzeugungen auf den Prüfstand stellen.

Éric Giacometti, Die Erwachten (JC Lattès)

Alexandre Murat, Die Prophezeiung des Diamanten (Fleuve)

Moderation: Jérôme Prod’homme

Italiano :

Seguendo le orme dei Cavalieri Templari, esplorando i misteri degli affreschi di Michelangelo o cercando una pergamena che potrebbe rovesciare le fondamenta del cattolicesimo, queste storie sono in parte un’indagine storica, in parte un thriller contemporaneo che sfida le nostre convinzioni.

Éric Giacometti, Les Éveillées (JC Lattès)

Alexandre Murat, La profezia del diamante (Fleuve)

Ospitato da Jérôme Prod’homme

Espanol :

Siguiendo los pasos de los templarios, explorando los misterios de los frescos de Miguel Ángel o buscando un pergamino que podría derribar los cimientos del catolicismo, estas historias son en parte investigación histórica, en parte thriller contemporáneo que desafía nuestras creencias.

Éric Giacometti, Les Éveillées (JC Lattès)

Alexandre Murat, La profecía del diamante (Fleuve)

Presentado por Jérôme Prod’homme

