Le Livre sur la Place Conférence et Démonstration Lire Autrement Place de la Carrière Nancy

Le Livre sur la Place Conférence et Démonstration Lire Autrement

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12 15:00:00

fin : 2025-09-12 16:00:00

2025-09-12

Les Bibliothèques de Nancy posent sur la table les défis et l’absolue nécessité des adaptations des textes, notamment pour les personnes déficientes visuelles. Autour d’elles, l’association Valentin Haüy qui traduit les textes contemporains en audio ou en braille et les éditions Les doigts qui rêvent qui publient des livres tactiles et illustrés pour tous les enfants. En bonus, une démonstration du lecteur de livres audio Victor Reader autour des livres de la rentrée.

Animation Justine Dujardin

En partenariat avec les Bibliothèques de Nancy.Tout public

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

English :

Les Bibliothèques de Nancy put the challenges and absolute necessity of adapting texts on the table, particularly for the visually impaired. They were joined by the Valentin Haüy association, which translates contemporary texts into audio or Braille, and Les doigts qui rêvent, which publishes tactile and illustrated books for all children. Bonus: a demonstration of the Victor Reader audiobook reader, based on this year’s books.

Hosted by Justine Dujardin

In partnership with Bibliothèques de Nancy.

German :

Die Bibliothèques de Nancy legen die Herausforderungen und die absolute Notwendigkeit von Textanpassungen, insbesondere für Menschen mit Sehbehinderungen, auf den Tisch. Mit dabei sind der Verein Valentin Haüy, der zeitgenössische Texte in Audio- oder Brailleschrift übersetzt, und der Verlag Les doigts qui rêvent, der taktile und illustrierte Bücher für alle Kinder herausgibt. Als Bonus gibt es eine Vorführung des Hörbuchlesers Victor Reader rund um die Bücher des neuen Schuljahres.

Moderation: Justine Dujardin

In Zusammenarbeit mit den Bibliotheken von Nancy.

Italiano :

Le biblioteche di Nancy portano sul tavolo le sfide e l’assoluta necessità di adattare i testi, in particolare per gli ipovedenti. A loro si uniranno l’associazione Valentin Haüy, che traduce testi contemporanei in audio o in Braille, e Les doigts qui rêvent, che pubblica libri tattili e illustrati per tutti i bambini. Inoltre, ci sarà una dimostrazione del lettore di audiolibri Victor Reader, basato sui libri del nuovo anno scolastico.

Moderatore: Justine Dujardin

In collaborazione con la Bibliothèques de Nancy.

Espanol :

Las bibliotecas de Nancy ponen sobre la mesa los retos y la absoluta necesidad de adaptar los textos, sobre todo para los discapacitados visuales. A ellas se unirán la asociación Valentin Haüy, que traduce textos contemporáneos al audio o al braille, y Les doigts qui rêvent, que publica libros táctiles e ilustrados para todos los niños. Además, habrá una demostración del lector de audiolibros Victor Reader, basado en los libros de la nueva temporada.

Moderadora: Justine Dujardin

En colaboración con Bibliothèques de Nancy.

