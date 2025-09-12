Le Livre sur la Place Dédicace Le Démon de Mamie Florence Cestac Résidence Autonomie Donop Nancy

Résidence Autonomie Donop 27 Rue du Colonel Grandval Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12 14:30:00

fin : 2025-09-12 15:30:00

Onze ans après Le démon du soir ou la ménopause héroïque, Noémie est de retour avec quelques années de plus et fait partie désormais du club des tamalous. Avec cette BD, la sensationnelle Florence Cestac porte un regard satirique et touchant sur la vieillesse et la fin de vie.

Florence Cestac, Le démon de mamie ou la sénescence enchantée (Dargaud)

Dédicace sur site.

En partenariat avec le CCAS de Nancy.

Réservation obligatoire par téléphone.Tout public

English :

Eleven years after Le démon du soir ou la ménopause héroïque, Noémie is back, a few years older and now a member of the tamalous club. In this comic, the sensational Florence Cestac takes a satirical and touching look at old age and the end of life.

Florence Cestac, Le démon de mamie ou la sénescence enchantée (Dargaud)

Signing session on site.

In partnership with the Nancy CCAS.

Reservations required by telephone.

German :

Elf Jahre nach Le démon du soir ou la ménopause héroïque ist Noémie mit einigen Jahren mehr auf dem Buckel zurück und gehört nun zum Club der Tamalous. Mit diesem Comic wirft die sensationelle Florence Cestac einen satirischen und berührenden Blick auf das Alter und das Lebensende.

Florence Cestac, Le démon de mamie ou la sénescence enchantée (Der Dämon der Oma oder die verzauberte Seneszenz) (Dargaud)

Autogrammstunde vor Ort.

In Partnerschaft mit dem CCAS von Nancy.

Telefonische Reservierung erforderlich.

Italiano :

Undici anni dopo Le démon du soir ou la ménopause héroïque, Noémie è tornata, con qualche anno in più e ora membro del club dei tamales. In questo fumetto, la sensazionale Florence Cestac getta uno sguardo satirico e commovente sulla vecchiaia e sulla fine della vita.

Florence Cestac, Le démon de mamie ou la sénescence enchantée (Dargaud)

Firma del libro sul posto.

In collaborazione con il CCAS di Nancy.

Prenotazione telefonica obbligatoria.

Espanol :

Once años después de Le démon du soir ou la ménopause héroïque, Noémie vuelve, unos años más vieja y ahora miembro del club de los tamales. En este cómic, la sensacional Florence Cestac aborda de forma satírica y conmovedora la vejez y el final de la vida.

Florence Cestac, Le démon de mamie ou la sénescence enchantée (Dargaud)

Firma de libros in situ.

En colaboración con el CCAS de Nancy.

Reserva previa por teléfono.

