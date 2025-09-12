Le Livre sur la Place Dédicace Mihn Tran Huy Résidence Autonomie Gabriel Mouilleron Nancy
Le Livre sur la Place Dédicace Mihn Tran Huy Résidence Autonomie Gabriel Mouilleron Nancy vendredi 12 septembre 2025.
Le Livre sur la Place Dédicace Mihn Tran Huy
Résidence Autonomie Gabriel Mouilleron 137 Rue Gabriel Mouilleron Nancy Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12 14:30:00
fin : 2025-09-12 15:30:00
2025-09-12
Avec beaucoup de délicatesse, l’écrivaine et journaliste raconte son enfance avec sa grand-mère paternelle, réfugiée du Vietnam, qui l’a initiée au pays de ses origines par son histoire mais aussi par ses contes merveilleux.
Minh Tran Huy, Ma grand-mère et le Pays de la poésie (Flammarion)
Dédicaces sur site.
Réservation obligatoire par téléphone.
En partenariat avec le CCAS de Nancy.Tout public
Résidence Autonomie Gabriel Mouilleron 137 Rue Gabriel Mouilleron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 35 34
English :
With great delicacy, the writer and journalist recounts her childhood with her paternal grandmother, a refugee from Vietnam, who introduced her to the country of her origins through its history and its wonderful tales.
Minh Tran Huy, Ma grand-mère et le Pays de la poésie (Flammarion)
Signing sessions on site.
Reservations required by telephone.
In partnership with CCAS Nancy.
German :
Mit viel Feingefühl erzählt die Schriftstellerin und Journalistin von ihrer Kindheit mit ihrer aus Vietnam geflüchteten Großmutter väterlicherseits, die sie durch ihre Geschichte, aber auch durch ihre wunderbaren Märchen in das Land ihrer Herkunft einführte.
Minh Tran Huy, Meine Großmutter und das Land der Poesie (Flammarion)
Signierstunden vor Ort.
Telefonische Reservierung erforderlich.
In Partnerschaft mit dem CCAS von Nancy.
Italiano :
Con grande sensibilità, la scrittrice e giornalista racconta la sua infanzia con la nonna paterna, rifugiata dal Vietnam, che le ha fatto conoscere il Paese delle sue origini attraverso la sua storia e i suoi meravigliosi racconti.
Minh Tran Huy, Ma grand-mère et le Pays de la poésie (Flammarion)
Sessioni di autografi in loco.
Prenotazione telefonica obbligatoria.
In collaborazione con il CCAS di Nancy.
Espanol :
Con gran sensibilidad, la escritora y periodista relata su infancia junto a su abuela paterna, refugiada de Vietnam, que la introdujo en el país de sus orígenes a través de su historia y sus maravillosos cuentos.
Minh Tran Huy, Ma grand-mère et le Pays de la poésie (Flammarion)
Sesiones de firmas in situ.
Reserva previa por teléfono.
En colaboración con el CCAS de Nancy.
