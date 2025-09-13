Le Livre sur la Place Goethe Institut Nancy
Le Livre sur la Place Goethe Institut Nancy samedi 13 septembre 2025.
Le Livre sur la Place Goethe Institut
39 Rue de la Ravinelle Nancy Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-13 13:00:00
fin : 2025-09-14 14:30:00
2025-09-13 2025-09-14
Programme complet et détaillé sur le site internet.
Jayne Anne PHILLIPS Samedi 13 septembre de 11h à 12h Conférence
Les fantômes du passé Samedi 13 septembre de 14h à 15h Rencontre
Jenny ERPENBECK Samedi 13 septembre de 16h à 17h Conférence
Nuremberg 1945 Samedi 13 septembre de 17h30 à 18h30 Rencontre
Les maux du fascisme Dimanche 14 septembre de 13h à 14h30 ConférenceTout public
39 Rue de la Ravinelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 44 36
English :
Full program and details on the website.
Jayne Anne PHILLIPS Saturday, September 13, 11am to 12pm Conference
Ghosts of the past Saturday, September 13, 2 pm to 3 pm Rencontre
Jenny ERPENBECK Saturday, September 13 from 16h to 17h Lecture
Nuremberg 1945 Saturday, September 13 from 5:30pm to 6:30pm Rencontre
The evils of fascism Sunday September 14 from 1pm to 2.30pm Lecture
German :
Vollständiges und detailliertes Programm auf der Website.
Jayne Anne PHILLIPS Samstag, 13. September, 11.00-12.00 Uhr Vortrag
Die Geister der Vergangenheit Samstag, 13. September, 14:00-15:00 Uhr Treffen
Jenny ERPENBECK Samstag, 13. September, 16.00-17.00 Uhr Vortrag
Nürnberg 1945 Samstag, 13. September, 17:30-18:30 Uhr Treffen
Die Übel des Faschismus Sonntag, 14. September, 13:00-14:30 Uhr Vortrag
Italiano :
Tutti i dettagli del programma sul sito web.
Jayne Anne PHILLIPS Sabato 13 settembre dalle 11.00 alle 12.00 Conferenza
Fantasmi del passato Sabato 13 settembre dalle 14.00 alle 15.00 Conferenza
Jenny ERPENBECK Sabato 13 settembre dalle 16 alle 17 Conferenza
Norimberga 1945 Sabato 13 settembre dalle 17.30 alle 18.30 Conferenza
I mali del fascismo Domenica 14 settembre dalle 13.00 alle 14.30 Conferenza
Espanol :
Todos los detalles del programa en el sitio web.
Jayne Anne PHILLIPS Sábado 13 de septiembre de 11.00 a 12.00 Conferencia
Fantasmas del pasado Sábado 13 de septiembre de 14:00 a 15:00 Conferencia
Jenny ERPENBECK Sábado 13 de septiembre de 16h a 17h Conferencia
Núremberg 1945 Sábado 13 de septiembre de 17h30 a 18h30 Conferencia
Los males del fascismo Domingo 14 de septiembre de 13h a 14h30 Conferencia
