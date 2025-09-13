Le Livre sur la Place Héritages Nancy

Le Livre sur la Place Héritages Nancy samedi 13 septembre 2025.

Le Livre sur la Place Héritages

1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Début : Samedi 2025-09-13 11:00:00
fin : 2025-09-13 12:00:00

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 11:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Elles se sont emparées de la grande histoire de leur famille. L’une marocaine, l’autre bretonne, mais tellement de rapprochements la place du père, la recherche

d’émancipation, la politique qui traverse l’intime… Deux grandes sagas bouleversantes, personnelles et universelles !

Anne Berest, Finistère (Albin Michel)

Leïla Slimani, J’emporterai le feu (Gallimard)

Animation Florence BouchyTout public

0 .

1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

English :

They have seized upon the great story of their family. One Moroccan, the other Breton, but so many similarities: the place of the father, the quest for emancipation

the search for emancipation, the politics of intimacy? Two deeply moving sagas, both personal and universal!

Anne Berest, Finistère (Albin Michel)

Leïla Slimani, J’emporterai le feu (Gallimard)

Moderated by Florence Bouchy

German :

Sie haben sich die große Geschichte ihrer Familie zu eigen gemacht. Die eine ist Marokkanerin, die andere Bretonin, aber es gibt viele Gemeinsamkeiten: der Platz des Vaters, die Suche nach der

emanzipation, die Politik, die das Intime durchdringt? Zwei große, erschütternde, persönliche und universelle Sagas!

Anne Berest, Finistère (Albin Michel)

Leïla Slimani, J’emporterai le feu (Ich werde das Feuer mitnehmen) (Gallimard)

Moderation: Florence Bouchy

Italiano :

Hanno ripreso la grande storia della loro famiglia. Uno è marocchino, l’altro bretone, ma le similitudini sono tante: il posto del padre, la ricerca dell’emancipazione, la politica che attraversa la famiglia?

la ricerca dell’emancipazione, la politica dell’intimità? Due saghe profondamente toccanti, personali e universali!

Anne Berest, Finistère (Albin Michel)

Leïla Slimani, J’emporterai le feu (Gallimard)

Moderatore: Florence Bouchy

Espanol :

Han retomado la gran historia de su familia. Uno es marroquí, el otro bretón, pero hay muchas similitudes: el lugar del padre, la búsqueda de la emancipación, la política que atraviesa a la familia?

la búsqueda de la emancipación, la política de la intimidad? Dos sagas conmovedoras, personales y universales

Anne Berest, Finistère (Albin Michel)

Leïla Slimani, J’emporterai le feu (Gallimard)

Modera: Florence Bouchy

