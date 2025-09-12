Le Livre sur la Place Hôtel de Ville Hôtel de Ville Nancy

Le Livre sur la Place Hôtel de Ville Hôtel de Ville Nancy vendredi 12 septembre 2025.

Le Livre sur la Place Hôtel de Ville

Hôtel de Ville 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2025-09-12 10:00:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

Date(s) :

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14

Programme complet et détaillé sur le site internet.

Anne SINCLAIR Vendredi 12 septembre de 11h à 12h Rencontre

Écriture et enfermements Vendredi 12 septembre de 13h30 à 14h30 Conférence

Javier CERCAS Vendredi 12 septembre de 15h15 à 16h15 Conférence

Héritages Samedi 13 septembre de 11h à 12h Conférence

Destins sensibles Samedi 13 septembre de 14h à 15h Conférence

Reconstructions Samedi 13 septembre de 15h30 à 16h30 Conférence

Être fille Samedi 13 septembre de 17h30 à 18h30 Conférence

New Romance amour moderne ou phénomène de mode ? Samedi 13 septembre de 18h à 19h (Salle Mienville) Causerie scientifique

Philippe CLAUDEL Dimanche 14 septembre de 11h à 12h Rencontre

Richard MALKA Dimanche 14 septembre de 12h30 à 13h30 Rencontre

Le livre de ma mère Dimanche 14 septembre de 14h à 15h Conférence

Philo-littérature faire ensemble Dimanche 14 septembre de 14h30 à 15h30 Rencontres philosophiquesTout public

Hôtel de Ville 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

English :

Full program and details on the website.

Anne SINCLAIR Friday, September 12, 11am-12pm Meet the artist

Écriture et enfermements Friday, September 12 from 1:30 pm to 2:30 pm Conference

Javier CERCAS Friday, September 12 from 15h15 to 16h15 Lecture

Inheritance Saturday September 13 from 11am to 12pm Lecture

Destins sensibles Saturday September 13 from 2pm to 3pm Lecture

Reconstructions Saturday, September 13, 3:30 to 4:30 pm Lecture

Being a girl Saturday, September 13, 5:30 pm to 6:30 pm Conference

New Romance: modern love or a fad? Saturday, September 13, 6 7 pm (Salle Mienville) Scientific talk

Philippe CLAUDEL Sunday September 14, 11am to 12pm Rencontre

Richard MALKA Sunday September 14 from 12:30 to 1:30 pm Rencontre

Le livre de ma mère Sunday, September 14 from 2pm to 3pm Conference

Philo-literature: working together Sunday, September 14, 2:30 pm to 3:30 pm Philosophical Encounters

German :

Vollständiges und detailliertes Programm auf der Website.

Anne SINCLAIR Freitag, 12. September, 11.00-12.00 Uhr Treffen

Schreiben und Einsperren Freitag, 12. September, 13:30-14:30 Uhr Konferenz

Javier CERCAS Freitag, 12. September von 15:15 bis 16:15 Uhr Vortrag

Erbschaften Samstag, 13. September, 11.00 bis 12.00 Uhr Konferenz

Sensible Schicksale Samstag, 13. September, 14:00-15:00 Uhr Konferenz

Rekonstruktionen Samstag, 13. September, 15:30-16:30 Uhr Konferenz

Mädchen sein Samstag, 13. September, 17:30-18:30 Uhr Konferenz

New Romance: Moderne Liebe oder Modeerscheinung? Samstag, 13. September, 18:00-19:00 Uhr (Mienville-Saal) Wissenschaftliches Gespräch

Philippe CLAUDEL Sonntag, 14. September, 11.00 bis 12.00 Uhr Treffen

Richard MALKA Sonntag, 14. September von 12:30 bis 13:30 Uhr Treffen

Das Buch meiner Mutter Sonntag, 14. September, 14:00-15:00 Uhr Vortrag

Philo-Literatur: Gemeinsam machen Sonntag, 14. September, 14:30-15:30 Uhr Philosophische Begegnungen

Italiano :

Tutti i dettagli del programma sul sito web.

Anne SINCLAIR venerdì 12 settembre dalle 11.00 alle 12.00 Incontro con l’artista

Scrittura e confino Venerdì 12 settembre dalle 13.30 alle 14.30 Conferenza

Javier CERCAS Venerdì 12 settembre dalle 15.15 alle 16.15 Conferenza

Eredità Sabato 13 settembre dalle 11.00 alle 12.00 Conferenza

Destini sensibili Sabato 13 settembre dalle 14.00 alle 15.00 Conferenza

Ricostruzioni Sabato 13 settembre dalle 15.30 alle 16.30 Conferenza

Essere una ragazza Sabato 13 settembre dalle 17.30 alle 18.30 Conferenza

New Romance: amore moderno o moda? Sabato 13 settembre dalle 18.00 alle 19.00 (Salle Mienville) Conferenza scientifica

Philippe CLAUDEL Domenica 14 settembre dalle 11.00 alle 12.00 Conferenza

Richard MALKA Domenica 14 settembre dalle 12.30 alle 13.30 Incontro con la stampa

Le livre de ma mère Domenica 14 settembre dalle 14.00 alle 15.00 Conferenza

Filoletteratura: lavorare insieme Domenica 14 settembre dalle 14.30 alle 15.30 Incontri filosofici

Espanol :

Todos los detalles del programa en el sitio web.

Anne SINCLAIR Viernes 12 de septiembre de 11.00 a 12.00 Encuentro con la artista

Escritura y encierro Viernes 12 de septiembre de 13h30 a 14h30 Conferencia

Javier CERCAS Viernes 12 de septiembre de 15h15 a 16h15 Conferencia

Herencia Sábado 13 de septiembre de 11h a 12h Conferencia

Destinos sensibles Sábado 13 de septiembre de 14h a 15h Conferencia

Reconstrucciones Sábado 13 de septiembre de 15h30 a 16h30 Conferencia

Ser una chica Sábado 13 de septiembre de 17h30 a 18h30 Conferencia

New Romance: ¿amor moderno o moda pasajera? Sábado 13 de septiembre de 18h00 a 19h00 (Salle Mienville) Charla científica

Philippe CLAUDEL Domingo 14 de septiembre de 11h a 12h Rencontre

Richard MALKA Domingo 14 de septiembre de 12.30 a 13.30 Encuentro con la prensa

Le livre de ma mère Domingo 14 de septiembre de 14:00 a 15:00 Coloquio

Filoliteratura: trabajar juntos Domingo 14 de septiembre de 14h30 a 15h30 Encuentros filosóficos

L’événement Le Livre sur la Place Hôtel de Ville Nancy a été mis à jour le 2025-08-28 par DESTINATION NANCY