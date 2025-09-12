Le Livre sur la Place Hôtel de Ville Hôtel de Ville Nancy
Le Livre sur la Place Hôtel de Ville Hôtel de Ville Nancy vendredi 12 septembre 2025.
Le Livre sur la Place Hôtel de Ville
Hôtel de Ville 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2025-09-12 10:00:00
fin : 2025-09-13 19:00:00
Date(s) :
2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14
Programme complet et détaillé sur le site internet.
Anne SINCLAIR Vendredi 12 septembre de 11h à 12h Rencontre
Écriture et enfermements Vendredi 12 septembre de 13h30 à 14h30 Conférence
Javier CERCAS Vendredi 12 septembre de 15h15 à 16h15 Conférence
Héritages Samedi 13 septembre de 11h à 12h Conférence
Destins sensibles Samedi 13 septembre de 14h à 15h Conférence
Reconstructions Samedi 13 septembre de 15h30 à 16h30 Conférence
Être fille Samedi 13 septembre de 17h30 à 18h30 Conférence
New Romance amour moderne ou phénomène de mode ? Samedi 13 septembre de 18h à 19h (Salle Mienville) Causerie scientifique
Philippe CLAUDEL Dimanche 14 septembre de 11h à 12h Rencontre
Richard MALKA Dimanche 14 septembre de 12h30 à 13h30 Rencontre
Le livre de ma mère Dimanche 14 septembre de 14h à 15h Conférence
Philo-littérature faire ensemble Dimanche 14 septembre de 14h30 à 15h30 Rencontres philosophiquesTout public
0 .
Hôtel de Ville 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00
English :
Full program and details on the website.
Anne SINCLAIR Friday, September 12, 11am-12pm Meet the artist
Écriture et enfermements Friday, September 12 from 1:30 pm to 2:30 pm Conference
Javier CERCAS Friday, September 12 from 15h15 to 16h15 Lecture
Inheritance Saturday September 13 from 11am to 12pm Lecture
Destins sensibles Saturday September 13 from 2pm to 3pm Lecture
Reconstructions Saturday, September 13, 3:30 to 4:30 pm Lecture
Being a girl Saturday, September 13, 5:30 pm to 6:30 pm Conference
New Romance: modern love or a fad? Saturday, September 13, 6 7 pm (Salle Mienville) Scientific talk
Philippe CLAUDEL Sunday September 14, 11am to 12pm Rencontre
Richard MALKA Sunday September 14 from 12:30 to 1:30 pm Rencontre
Le livre de ma mère Sunday, September 14 from 2pm to 3pm Conference
Philo-literature: working together Sunday, September 14, 2:30 pm to 3:30 pm Philosophical Encounters
German :
Vollständiges und detailliertes Programm auf der Website.
Anne SINCLAIR Freitag, 12. September, 11.00-12.00 Uhr Treffen
Schreiben und Einsperren Freitag, 12. September, 13:30-14:30 Uhr Konferenz
Javier CERCAS Freitag, 12. September von 15:15 bis 16:15 Uhr Vortrag
Erbschaften Samstag, 13. September, 11.00 bis 12.00 Uhr Konferenz
Sensible Schicksale Samstag, 13. September, 14:00-15:00 Uhr Konferenz
Rekonstruktionen Samstag, 13. September, 15:30-16:30 Uhr Konferenz
Mädchen sein Samstag, 13. September, 17:30-18:30 Uhr Konferenz
New Romance: Moderne Liebe oder Modeerscheinung? Samstag, 13. September, 18:00-19:00 Uhr (Mienville-Saal) Wissenschaftliches Gespräch
Philippe CLAUDEL Sonntag, 14. September, 11.00 bis 12.00 Uhr Treffen
Richard MALKA Sonntag, 14. September von 12:30 bis 13:30 Uhr Treffen
Das Buch meiner Mutter Sonntag, 14. September, 14:00-15:00 Uhr Vortrag
Philo-Literatur: Gemeinsam machen Sonntag, 14. September, 14:30-15:30 Uhr Philosophische Begegnungen
Italiano :
Tutti i dettagli del programma sul sito web.
Anne SINCLAIR venerdì 12 settembre dalle 11.00 alle 12.00 Incontro con l’artista
Scrittura e confino Venerdì 12 settembre dalle 13.30 alle 14.30 Conferenza
Javier CERCAS Venerdì 12 settembre dalle 15.15 alle 16.15 Conferenza
Eredità Sabato 13 settembre dalle 11.00 alle 12.00 Conferenza
Destini sensibili Sabato 13 settembre dalle 14.00 alle 15.00 Conferenza
Ricostruzioni Sabato 13 settembre dalle 15.30 alle 16.30 Conferenza
Essere una ragazza Sabato 13 settembre dalle 17.30 alle 18.30 Conferenza
New Romance: amore moderno o moda? Sabato 13 settembre dalle 18.00 alle 19.00 (Salle Mienville) Conferenza scientifica
Philippe CLAUDEL Domenica 14 settembre dalle 11.00 alle 12.00 Conferenza
Richard MALKA Domenica 14 settembre dalle 12.30 alle 13.30 Incontro con la stampa
Le livre de ma mère Domenica 14 settembre dalle 14.00 alle 15.00 Conferenza
Filoletteratura: lavorare insieme Domenica 14 settembre dalle 14.30 alle 15.30 Incontri filosofici
Espanol :
Todos los detalles del programa en el sitio web.
Anne SINCLAIR Viernes 12 de septiembre de 11.00 a 12.00 Encuentro con la artista
Escritura y encierro Viernes 12 de septiembre de 13h30 a 14h30 Conferencia
Javier CERCAS Viernes 12 de septiembre de 15h15 a 16h15 Conferencia
Herencia Sábado 13 de septiembre de 11h a 12h Conferencia
Destinos sensibles Sábado 13 de septiembre de 14h a 15h Conferencia
Reconstrucciones Sábado 13 de septiembre de 15h30 a 16h30 Conferencia
Ser una chica Sábado 13 de septiembre de 17h30 a 18h30 Conferencia
New Romance: ¿amor moderno o moda pasajera? Sábado 13 de septiembre de 18h00 a 19h00 (Salle Mienville) Charla científica
Philippe CLAUDEL Domingo 14 de septiembre de 11h a 12h Rencontre
Richard MALKA Domingo 14 de septiembre de 12.30 a 13.30 Encuentro con la prensa
Le livre de ma mère Domingo 14 de septiembre de 14:00 a 15:00 Coloquio
Filoliteratura: trabajar juntos Domingo 14 de septiembre de 14h30 a 15h30 Encuentros filosóficos
L’événement Le Livre sur la Place Hôtel de Ville Nancy a été mis à jour le 2025-08-28 par DESTINATION NANCY