Le Livre sur la Place Inauguration Place de la Carrière Nancy

Guillaume Gallienne, Président du Livre sur la Place 2025, Mathieu Klein, Maire de Nancy, Président de la Métropole du Grand Nancy, Astrid Canada, Présidente

de Lire à Nancy et Sarah Polacci, Commissaire générale du Livre sur la Place lancent la 47e édition du Livre sur la Place en présence des partenaires du salon.Tout public

Place de la Carrière Forum Littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

English :

Guillaume Gallienne, President of Livre sur la Place 2025, Mathieu Klein, Mayor of Nancy, President of the Metropole du Grand Nancy, Astrid Canada, President of Lire à Nancy

of Lire à Nancy and Sarah Polacci, General Commissioner of Livre sur la Place launch the 47th edition of Livre sur la Place in the presence of the show’s partners.

German :

Guillaume Gallienne, Präsident von Livre sur la Place 2025, Mathieu Klein, Bürgermeister von Nancy, Präsident der Metropolregion Grand Nancy, Astrid Canada, Präsidentin von Livre sur la Place 2025

von Lire à Nancy und Sarah Polacci, Generalkommissarin des Livre sur la Place, eröffnen die 47. Ausgabe des Livre sur la Place in Anwesenheit der Partner der Messe.

Italiano :

Guillaume Gallienne, Presidente di Livre sur la Place 2025, Mathieu Klein, Sindaco di Nancy, Presidente della Metropole du Grand Nancy, Astrid Canada, Presidente di Lire à Nancy e Sarah Polacci, Commissario Generale di Livre sur la Place, hanno dato il via alla 47a edizione del Salone alla presenza dei partner

di Lire à Nancy e Sarah Polacci, Commissario Generale di Livre sur la Place, hanno dato il via alla 47ª edizione di Livre sur la Place alla presenza dei partner del salone.

Espanol :

Guillaume Gallienne, Presidente de Livre sur la Place 2025, Mathieu Klein, Alcalde de Nancy, Presidente de la Metropole du Grand Nancy, Astrid Canada, Presidenta

de Lire à Nancy y Sarah Polacci, Comisaria General de Livre sur la Place, inauguraron la 47ª edición de Livre sur la Place en presencia de los socios del salón.

