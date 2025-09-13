Le Livre sur la Place Kiosque de la Pépinière Rond point Mozart Nancy
Le Livre sur la Place Kiosque de la Pépinière Rond point Mozart Nancy samedi 13 septembre 2025.
Le Livre sur la Place Kiosque de la Pépinière
Rond point Mozart Parc de la Pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Gratuit
Début : Dimanche Samedi 2025-09-13 11:00:00
fin : 2025-09-14 12:00:00
2025-09-13 2025-09-14
Programme complet et détaillé sur le site internet.
Les forces, Laura VASQUEZ Samedi 13 septembre de 11h30 à 12h30 Lecture
Try Again, Insa Sané Samedi 13 septembre de 14h à 15h Lecture
ROUDA Samedi 13 septembre de 16h à 17h Lecture Rencontre
Ils appellent ça l’amour, Chloé DELAUME Samedi 13 septembre de 18h à 19h Lecture
Sur les ruines du monde Dimanche 14 septembre de 11h à 12h Rencontre LectureTout public
Rond point Mozart Parc de la Pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
English :
Full program and details on the website.
Les forces, Laura VASQUEZ Saturday, September 13, 11:30 a.m. to 12:30 p.m. Reading
Try Again, Insa Sané Saturday, September 13 from 2 pm to 3 pm Reading
ROUDA Saturday, September 13, 4pm to 5pm Lecture Rencontre
Ils appellent ça l’amour, Chloé DELAUME Saturday, September 13 from 6pm to 7pm Lecture
Sur les ruines du monde Sunday September 14, 11am to 12pm Rencontre Lecture
German :
Vollständiges und detailliertes Programm auf der Website.
Die Kräfte, Laura VASQUEZ Samstag, 13. September, 11.30-12.30 Uhr Lesung
Try Again, Insa Sané Samstag, 13. September von 14.00 bis 15.00 Uhr Lesung
ROUDA Samstag, 13. September von 16.00 bis 17.00 Uhr Lesung Treffen
Ils appellent ça l’amour, Chloé DELAUME Samstag, 13. September von 18:00 bis 19:00 Uhr Lesung
Auf den Ruinen der Welt Sonntag, 14. September, 11.00 bis 12.00 Uhr Begegnung Lesung
Italiano :
Tutti i dettagli del programma sul sito web.
Les forces, Laura VASQUEZ Sabato 13 settembre dalle 11.30 alle 12.30 Lettura
Provaci ancora, Insa Sané Sabato 13 settembre dalle 14.00 alle 15.00 Reading
ROUDA Sabato 13 settembre dalle 16.00 alle 17.00 Conferenza Rencontre
Ils appellent ça l’amour, Chloé DELAUME Sabato 13 settembre dalle 18.00 alle 19.00 Reading
Sur les ruines du monde Domenica 14 settembre dalle 11.00 alle 12.00 Conferenza Lettura
Espanol :
Todos los detalles del programa en el sitio web.
Les forces, Laura VASQUEZ Sábado 13 de septiembre de 11.30 a 12.30 Lectura
Try Again, Insa Sané Sábado 13 de septiembre de 14:00 a 15:00 Lectura
ROUDA Sábado 13 de septiembre de 16:00 a 17:00 Conferencia Rencontre
Ils appellent ça l’amour, Chloé DELAUME Sábado 13 de septiembre de 18.00 a 19.00 h Lectura
Sur les ruines du monde Domingo 14 de septiembre de 11:00 a 12:00 Conferencia Lectura
L’événement Le Livre sur la Place Kiosque de la Pépinière Nancy a été mis à jour le 2025-09-04 par DESTINATION NANCY