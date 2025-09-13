Le Livre sur la Place Kiosque de la Pépinière Rond point Mozart Nancy

Le Livre sur la Place Kiosque de la Pépinière Rond point Mozart Nancy samedi 13 septembre 2025.

Le Livre sur la Place Kiosque de la Pépinière

Rond point Mozart Parc de la Pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Samedi 2025-09-13 11:00:00

fin : 2025-09-14 12:00:00

2025-09-13 2025-09-14

Programme complet et détaillé sur le site internet.

Les forces, Laura VASQUEZ Samedi 13 septembre de 11h30 à 12h30 Lecture

Try Again, Insa Sané Samedi 13 septembre de 14h à 15h Lecture

ROUDA Samedi 13 septembre de 16h à 17h Lecture Rencontre

Ils appellent ça l’amour, Chloé DELAUME Samedi 13 septembre de 18h à 19h Lecture

Sur les ruines du monde Dimanche 14 septembre de 11h à 12h Rencontre LectureTout public

Rond point Mozart Parc de la Pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Full program and details on the website.

Les forces, Laura VASQUEZ Saturday, September 13, 11:30 a.m. to 12:30 p.m. Reading

Try Again, Insa Sané Saturday, September 13 from 2 pm to 3 pm Reading

ROUDA Saturday, September 13, 4pm to 5pm Lecture Rencontre

Ils appellent ça l’amour, Chloé DELAUME Saturday, September 13 from 6pm to 7pm Lecture

Sur les ruines du monde Sunday September 14, 11am to 12pm Rencontre Lecture

German :

Vollständiges und detailliertes Programm auf der Website.

Die Kräfte, Laura VASQUEZ Samstag, 13. September, 11.30-12.30 Uhr Lesung

Try Again, Insa Sané Samstag, 13. September von 14.00 bis 15.00 Uhr Lesung

ROUDA Samstag, 13. September von 16.00 bis 17.00 Uhr Lesung Treffen

Ils appellent ça l’amour, Chloé DELAUME Samstag, 13. September von 18:00 bis 19:00 Uhr Lesung

Auf den Ruinen der Welt Sonntag, 14. September, 11.00 bis 12.00 Uhr Begegnung Lesung

Italiano :

Tutti i dettagli del programma sul sito web.

Les forces, Laura VASQUEZ Sabato 13 settembre dalle 11.30 alle 12.30 Lettura

Provaci ancora, Insa Sané Sabato 13 settembre dalle 14.00 alle 15.00 Reading

ROUDA Sabato 13 settembre dalle 16.00 alle 17.00 Conferenza Rencontre

Ils appellent ça l’amour, Chloé DELAUME Sabato 13 settembre dalle 18.00 alle 19.00 Reading

Sur les ruines du monde Domenica 14 settembre dalle 11.00 alle 12.00 Conferenza Lettura

Espanol :

Todos los detalles del programa en el sitio web.

Les forces, Laura VASQUEZ Sábado 13 de septiembre de 11.30 a 12.30 Lectura

Try Again, Insa Sané Sábado 13 de septiembre de 14:00 a 15:00 Lectura

ROUDA Sábado 13 de septiembre de 16:00 a 17:00 Conferencia Rencontre

Ils appellent ça l’amour, Chloé DELAUME Sábado 13 de septiembre de 18.00 a 19.00 h Lectura

Sur les ruines du monde Domingo 14 de septiembre de 11:00 a 12:00 Conferencia Lectura

L'événement Le Livre sur la Place Kiosque de la Pépinière Nancy a été mis à jour le 2025-09-04