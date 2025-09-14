Le Livre sur la Place La Dictée pour les Nuls Amphithéâtre L. Cuénot Nancy

Le Livre sur la Place La Dictée pour les Nuls Amphithéâtre L. Cuénot Nancy dimanche 14 septembre 2025.

Le Livre sur la Place La Dictée pour les Nuls

Amphithéâtre L. Cuénot 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 11:00:00

Date(s) :

2025-09-14

C’est désormais un incontournable ! La redoutable dictée du professeur Jean-Joseph Julaud et de son compère Julien Soulié est de retour au Livre sur la Place. Et comme l’Italie occupe une place de choix au festival, ce sera un extrait des aventures du commissaire Montalbano, le héros populaire de l’écrivain italien Andrea Camilleri disparu en 2019.

Lecture par Serge Quadruppani, traducteur de Andrea Camilleri

Remise des prix à 16h30 au Forum littéraire Bernard Pivot

En partenariat avec les éditions FirstTout public

0 .

Amphithéâtre L. Cuénot 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

English :

It’s now a must! The dreaded dictation by Professor Jean-Joseph Julaud and his colleague Julien Soulié is back at Livre sur la Place. And since Italy has a special place at the festival, it will be an extract from the adventures of Inspector Montalbano, the popular hero of Italian writer Andrea Camilleri, who died in 2019.

Reading by Serge Quadruppani, translator of Andrea Camilleri

Awards ceremony at 4:30 pm at the Forum littéraire Bernard Pivot

In partnership with First Editions

German :

Es ist mittlerweile ein Muss! Das gefürchtete Diktat von Professor Jean-Joseph Julaud und seinem Kollegen Julien Soulié ist wieder auf dem Livre sur la Place zu finden. Und da Italien einen besonderen Platz auf dem Festival einnimmt, wird es ein Auszug aus den Abenteuern von Kommissar Montalbano sein, dem beliebten Helden des italienischen Schriftstellers Andrea Camilleri, der 2019 verstorben ist.

Lesung von Serge Quadruppani, dem Übersetzer von Andrea Camilleri

Preisverleihung um 16.30 Uhr im Literaturforum Bernard Pivot

In Partnerschaft mit dem Verlag First

Italiano :

Ora è un appuntamento imperdibile! Il temuto dettato del professor Jean-Joseph Julaud e del suo collega Julien Soulié torna a Livre sur la Place. E poiché l’Italia ha un posto speciale al festival, sarà un estratto delle avventure del commissario Montalbano, il popolare eroe dello scrittore italiano Andrea Camilleri, scomparso nel 2019.

Lettura di Serge Quadruppani, traduttore di Andrea Camilleri

Cerimonia di premiazione alle 16.30 presso il Forum letterario Bernard Pivot

In collaborazione con First Editions

Espanol :

¡Ahora es imprescindible! El temido dictado del profesor Jean-Joseph Julaud y su colega Julien Soulié vuelve a Livre sur la Place. Y como Italia tiene un lugar especial en el festival, será un extracto de las aventuras del inspector Montalbano, el héroe popular del escritor italiano Andrea Camilleri, fallecido en 2019.

Lectura a cargo de Serge Quadruppani, traductor de Andrea Camilleri

Entrega de premios a las 16.30 h en el Foro Literario Bernard Pivot

En colaboración con First Editions

L’événement Le Livre sur la Place La Dictée pour les Nuls Nancy a été mis à jour le 2025-09-07 par DESTINATION NANCY