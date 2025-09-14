Le Livre sur la Place La Feuille d’Or de la Ville de Nancy Batigère Studio ICI Sud Lorraine Nancy

Studio ICI Sud Lorraine 21 Boulevard du Recteur Senn Nancy Meurthe-et-Moselle

Dimanche 2025-09-14 12:30:00

2025-09-14

2025-09-14

ICI Sud Lorraine, L’Est Républicain, France 3 Grand Est, les Maisons Mengin et le mécène Batigère récompensent l’auteur d’un livre en lien avec la région Grand Est. La remise du prix sera suivie d’un entretien avec le ou la lauréate.

En partenariat avec Batigère Grand Est, ICI Sud Lorraine, L'Est Républicain, France 3 Grand Est et les Maisons Mengin

Studio ICI Sud Lorraine 21 Boulevard du Recteur Senn Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 36 20 20

English :

ICI Sud Lorraine, L’Est Républicain, France 3 Grand Est, Maisons Mengin and sponsor Batigère will be rewarding the author of a book about the Grand Est region. The award ceremony will be followed by an interview with the winner.

In partnership with Batigère Grand Est, ICI Sud Lorraine, L’Est Républicain, France 3 Grand Est and Maisons Mengin

German :

ICI Sud Lorraine, L?Est Républicain, France 3 Grand Est, Maisons Mengin und der Mäzen Batigère zeichnen den Autor eines Buches aus, das einen Bezug zur Region Grand Est hat. Im Anschluss an die Preisverleihung findet ein Gespräch mit dem Preisträger oder der Preisträgerin statt.

In Partnerschaft mit Batigère Grand Est, ICI Sud Lorraine, L’Est Républicain, France 3 Grand Est und den Maisons Mengi

Italiano :

ICI Sud Lorraine, L’Est Républicain, France 3 Grand Est, Maisons Mengin e lo sponsor Batigère assegneranno un premio all’autore di un libro sulla regione del Grand Est. La cerimonia di premiazione sarà seguita da un’intervista al vincitore.

In collaborazione con Batigère Grand Est, ICI Sud Lorraine, L’Est Républicain, France 3 Grand Est e Maisons Mengin

Espanol :

ICI Sud Lorraine, L’Est Républicain, France 3 Grand Est, Maisons Mengin y el patrocinador Batigère otorgarán un premio al autor de un libro sobre la región del Gran Este. La ceremonia de entrega irá seguida de una entrevista con el ganador.

En colaboración con Batigère Grand Est, ICI Sud Lorraine, L’Est Républicain, France 3 Grand Est y Maisons Mengin

