Le Livre sur la Place Lecture Clémentine Célarié Connemara Nancy

Le Livre sur la Place Lecture Clémentine Célarié Connemara

1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 18:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-09-14

Lecture inédite de Connemara de Nicolas Mathieu par la comédienne Clémentine Célarié.

Hélène, 40 ans, vit désormais à Nancy, après avoir réussi à Paris, et travaille dans un cabinet de consulting. Christophe, lui, n’a jamais quitté la Lorraine où il a grandi avec Hélène. Ces deux-là que tout oppose vont se retrouver vingt ans après et croire que tout est possible. On est en 2017, à la veille d’une élection présidentielle.

Connemara, paru en 2022, est le quatrième roman de Nicolas Mathieu, Prix Goncourt 2018 pour Leurs enfants après Eux (Actes Sud).

Sur réservation, en ligne ou au guichet. (2 billets/personne max.)Tout public

1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

English :

Unpublished reading of Nicolas Mathieu’s Connemara by actress Clémentine Célarié.

Hélène, 40, now lives in Nancy, after making it big in Paris, and works in a consulting firm. Christophe, on the other hand, has never left Lorraine, where he grew up with Hélène. Now, twenty years on, these two opposites meet again and believe that anything is possible. It’s 2017, on the eve of a presidential election.

Connemara, published in 2022, is the fourth novel by Nicolas Mathieu, winner of the 2018 Prix Goncourt for Leurs enfants après Eux (Actes Sud).

Reservations required, online or at the box office (max. 2 tickets/person)

German :

Unveröffentlichte Lesung von Nicolas Mathieus Connemara durch die Schauspielerin Clémentine Célarié.

Die 40-jährige Hélène lebt nach ihrem Erfolg in Paris nun in Nancy und arbeitet in einer Beratungsfirma. Christophe hingegen hat Lothringen, wo er mit Hélène aufgewachsen ist, nie verlassen. Diese beiden, die alles gegeneinander haben, treffen sich nach zwanzig Jahren wieder und glauben, dass alles möglich ist. Wir schreiben das Jahr 2017 und stehen kurz vor den Präsidentschaftswahlen.

Connemara erschien 2022 und ist der vierte Roman von Nicolas Mathieu, der 2018 für Leurs enfants après Eux (Actes Sud) mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurde.

Mit Reservierung, online oder an der Abendkasse (max. 2 Tickets/Person)

Italiano :

Lettura di Connemara di Nicolas Mathieu da parte dell’attrice Clémentine Célarié.

Hélène, 40 anni, vive a Nancy dopo aver sfondato a Parigi e lavora in una società di consulenza. Christophe, invece, non ha mai lasciato la Lorena, dove è cresciuto con Hélène. Queste due persone, che hanno tutto contro, si ritrovano vent’anni dopo e credono che tutto sia possibile. L’anno è il 2017, alla vigilia delle elezioni presidenziali.

Connemara, pubblicato nel 2022, è il quarto romanzo di Nicolas Mathieu, vincitore del Prix Goncourt 2018 per Leurs enfants après Eux (Actes Sud).

Prenotazione obbligatoria, online o al botteghino (massimo 2 biglietti/persona)

Espanol :

Lectura de Connemara, de Nicolas Mathieu, por la actriz Clémentine Célarié.

Hélène, de 40 años, vive ahora en Nancy después de triunfar en París, y trabaja en una empresa de consultoría. Christophe, por su parte, nunca ha salido de Lorena, donde creció con Hélène. Estas dos personas, que lo tienen todo en contra, se reencuentran veinte años después y creen que todo es posible. Estamos en 2017, en vísperas de las elecciones presidenciales.

Connemara, publicada en 2022, es la cuarta novela de Nicolas Mathieu, ganador del Premio Goncourt 2018 por Leurs enfants après Eux (Actes Sud).

Reserva obligatoria, en línea o en taquilla (máx. 2 entradas/persona)

