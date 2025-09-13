Le Livre sur la Place Lecture De la Colère au Rire Opéra national de Nancy Lorraine Nancy

Le Livre sur la Place Lecture De la Colère au Rire Opéra national de Nancy Lorraine Nancy samedi 13 septembre 2025.

Le Livre sur la Place Lecture De la Colère au Rire

Opéra national de Nancy Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-13 16:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Lecture par Guillaume Gallienne, président de la 47e édition du Livre sur la Place, de textes plein de colère et d’autres d’éclats de rires. Lecture d’extraits de textes de Victor Hugo, Marcel Proust, Marguerite Duras, Gabriel García Márquez, ainsi que des extraits de son récit Le buveur de brume.

Guillaume Gallienne, Le buveur de brume (Stock)

Entrée sur réservation, billetterie en ligne et à l’Opéra dès le 2 septembre, 13h (max. 2 billets/pers.)

Dédicaces sur site.Tout public

0 .

Opéra national de Nancy Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

English :

Guillaume Gallienne, president of the 47th Livre sur la Place, reads texts full of anger and others full of laughter. Reading of excerpts from texts by Victor Hugo, Marcel Proust, Marguerite Duras, Gabriel García Márquez, as well as excerpts from his story Le buveur de brume.

Guillaume Gallienne, Le buveur de brume (Stock)

Reservations required, online ticketing and at the Opéra from September 2, 1 p.m. (max. 2 tickets/person)

Signing sessions on site.

German :

Guillaume Gallienne, Präsident der 47. Ausgabe des Livre sur la Place, liest Texte voller Zorn und andere voller Lachsalven. Lesung von Textauszügen von Victor Hugo, Marcel Proust, Marguerite Duras, Gabriel García Márquez sowie von Auszügen aus seiner Erzählung Der Nebeltrinker.

Guillaume Gallienne, Le buveur de brume (Der Nebeltrinker) (Stock)

Eintritt nur mit Reservierung, Online-Ticketverkauf und in der Oper ab 2. September, 13 Uhr (max. 2 Tickets/Pers.)

Autogrammstunde vor Ort.

Italiano :

Guillaume Gallienne, presidente del 47° Livre sur la Place, leggerà testi pieni di rabbia e altri pieni di risate. Verranno letti brani di Victor Hugo, Marcel Proust, Marguerite Duras e Gabriel García Márquez, oltre a estratti del suo racconto Le buveur de brume.

Guillaume Gallienne, Le buveur de brume (Stock)

Ingresso su prenotazione, biglietteria online e all’Opéra a partire dal 2 settembre, ore 13.00 (massimo 2 biglietti a persona)

Sessioni di autografi sul posto.

Espanol :

Guillaume Gallienne, presidente del 47º Livre sur la Place, leerá textos llenos de rabia y otros llenos de risa. Se leerán fragmentos de Victor Hugo, Marcel Proust, Marguerite Duras y Gabriel García Márquez, así como extractos de su relato Le buveur de brume.

Guillaume Gallienne, Le buveur de brume (Stock)

Entrada previa reserva, taquilla en línea y en la Ópera a partir del 2 de septiembre, a las 13.00 h (máx. 2 entradas/persona)

Sesiones de firmas in situ.

L’événement Le Livre sur la Place Lecture De la Colère au Rire Nancy a été mis à jour le 2025-09-05 par DESTINATION NANCY