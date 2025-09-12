Le Livre sur la Place Lecture de Zem par Laurent Gaudé et Florence Loiret Caille Salle Poirel Nancy

Le Livre sur la Place Lecture de Zem par Laurent Gaudé et Florence Loiret Caille Salle Poirel Nancy vendredi 12 septembre 2025.

Le Livre sur la Place Lecture de Zem par Laurent Gaudé et Florence Loiret Caille

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12 19:30:00

fin : 2025-09-12 20:30:00

2025-09-12

Avec Zem, Laurent Gaudé offre une suite profondément politique de Chien 51. On y retrouve les personnages de Zem Sparak et Salia Malberg dans ce nouveau texte qui sonde une société postmoderne qui questionne l’identité, l’appartenance et les pouvoirs. Laurent Gaudé a proposé à la comédienne Florence Loiret Caille de lire avec lui des extraits de ce nouveau texte. Une lecture inédite !

Laurent Gaudé, Zem (Actes Sud)

Dédicaces sur site.Tout public

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr

English :

With Zem, Laurent Gaudé offers a « deeply political » sequel to Chien 51. The characters of Zem Sparak and Salia Malberg are featured in this new text, which probes a postmodern society that questions identity, belonging and power. Laurent Gaudé asked actress Florence Loiret Caille to read extracts from this new text with him. An original reading!

Laurent Gaudé, Zem (Actes Sud)

Signing sessions on site.

German :

Mit Zem bietet Laurent Gaudé eine « zutiefst politische » Fortsetzung von Chien 51. Die Figuren Zem Sparak und Salia Malberg finden sich in diesem neuen Text wieder, der eine postmoderne Gesellschaft auslotet, in der Identität, Zugehörigkeit und Macht in Frage gestellt werden. Laurent Gaudé schlug der Schauspielerin Florence Loiret Caille vor, mit ihm Auszüge aus diesem neuen Text zu lesen. Eine völlig neue Lesung!

Laurent Gaudé, Zem (Actes Sud)

Signierstunden vor Ort.

Italiano :

Con Zem, Laurent Gaudé offre un seguito « profondamente politico » a Chien 51. I personaggi di Zem Sparak e Salia Malberg sono protagonisti di questa nuova pièce, che esplora una società postmoderna che si interroga su identità, appartenenza e potere. Laurent Gaudé ha chiesto all’attrice Florence Loiret Caille di leggere con lui alcuni estratti di questo nuovo testo. Una lettura mai vista prima!

Laurent Gaudé, Zem (Actes Sud)

Sessioni di autografi sul posto.

Espanol :

Con Zem, Laurent Gaudé ofrece una secuela « profundamente política » de Chien 51. Los personajes de Zem Sparak y Salia Malberg aparecen en esta nueva obra, que explora una sociedad posmoderna que se interroga sobre la identidad, la pertenencia y el poder. Laurent Gaudé pidió a la actriz Florence Loiret Caille que leyera con él fragmentos de este nuevo texto. Una lectura inédita

Laurent Gaudé, Zem (Actes Sud)

Sesiones de firmas in situ.

L’événement Le Livre sur la Place Lecture de Zem par Laurent Gaudé et Florence Loiret Caille Nancy a été mis à jour le 2025-08-31 par DESTINATION NANCY