Le Livre sur la Place Lecture Musicale Jean-Marie Gustave Le Clézio Nancy

Le Livre sur la Place Lecture Musicale Jean-Marie Gustave Le Clézio
1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Carte blanche à l’écrivain et Prix Nobel de littérature Jean-Marie Gustave Le Clézio qui a choisi de lire ses textes fondateurs accompagné en musique et en chansons par ses amis musiciens Liselotte Hamm et Jean-Marie Hummel.
J.M.G. Le Clézio, Identité nomade (Robert Laffont)
Entrée sur réservation, billetterie en ligne et à l’Opéra dès le 2 septembre, 13h (max. 2 billets/pers.)
Vente de livres sur site.Tout public
1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11
English :
Carte blanche to writer and Nobel Prize winner Jean-Marie Gustave Le Clézio, who has chosen to read his seminal texts accompanied in music and song by his musician friends Liselotte Hamm and Jean-Marie Hummel.
J.M.G. Le Clézio, Identité nomade (Robert Laffont)
Reservations required, online ticketing and at the Opéra from September 2, 1pm (max. 2 tickets/pers.)
Book sales on site.
German :
Carte blanche für den Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Jean-Marie Gustave Le Clézio, der seine grundlegenden Texte liest und dabei von seinen Musikerfreunden Liselotte Hamm und Jean-Marie Hummel musikalisch und gesanglich begleitet wird.
J.M.G. Le Clézio, Identité nomade (Nomadische Identität) (Robert Laffont)
Eintritt nur mit Reservierung, Online-Kartenverkauf und in der Oper ab 2. September, 13 Uhr (max. 2 Karten/Pers.)
Buchverkauf vor Ort.
Italiano :
Carta bianca allo scrittore e premio Nobel Jean-Marie Gustave Le Clézio, che ha scelto di leggere i suoi testi fondamentali accompagnato da musica e canzoni dei suoi amici musicisti Liselotte Hamm e Jean-Marie Hummel.
J.M.G. Le Clézio, Identité nomade (Robert Laffont)
Ingresso su prenotazione, biglietteria online e all’Opéra a partire dal 2 settembre, ore 13.00 (massimo 2 biglietti/persona)
Libri in vendita sul posto.
Espanol :
Carta blanca al escritor y Premio Nobel Jean-Marie Gustave Le Clézio, que ha elegido leer sus textos fundamentales acompañado en música y canciones por sus amigos músicos Liselotte Hamm y Jean-Marie Hummel.
J.M.G. Le Clézio, Identité nomade (Robert Laffont)
Entrada con reserva previa, taquilla en línea y en la Ópera a partir del 2 de septiembre, a las 13.00 h (máx. 2 entradas/persona)
Venta de libros in situ.
