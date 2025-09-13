Le Livre sur la Place Lecture Un Juif, Un Chrétien, Un Musulman Fraternels ou Fratricides ? Nancy

Le Livre sur la Place Lecture Un Juif, Un Chrétien, Un Musulman Fraternels ou Fratricides ? Nancy samedi 13 septembre 2025.

Le Livre sur la Place Lecture Un Juif, Un Chrétien, Un Musulman Fraternels ou Fratricides ?

1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 17:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

Date(s) :

2025-09-13

En chaque siècle, les membres d’une religion prennent les croyants d’une autre pour cible. Notre époque n’y fait pas exception. Nos différences de foi entraînent-elles forcément la haine ? Si Dieu est le père, pourquoi les fils des trois monothéismes hésitent-ils entre la fraternité et le

fratricide ? Durant l’année 2025, Éric-Emmanuel Schmitt a écrit sur ce sujet brûlant à Pierre Assouline et à Abdennour Bidar. Leur point commun ? Ils sont authentiquement et ouvertement ce qu’ils sont, chrétien, juif, musulman. Et ils cherchent à construire des ponts plutôt que des murs, dessinant à travers l’étude du passé les chemins pacifiés de l’avenir.

Correspondance entre Pierre Assouline, Éric-Emmanuel Schmitt et Abdennour Bidar, lue par les auteurs.

Pierre Assouline, L’annonce (Gallimard)

Abdennour Bidar, Les cinq piliers de l’islam et leur sens initiatique (Albin Michel)

Éric-Emmanuel Schmitt, La traversée des temps T5 (Albin Michel)

Entrée sur réservation, billetterie en ligne et à l’Opéra dès le 2 septembre, 13h (max. 2 billets/pers.)

Dédicaces sur siteTout public

0 .

1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

English :

In every century, members of one religion target believers of another. Our times are no exception. Do our differences of faith necessarily lead to hatred? If God is the father, why do the sons of the three monotheisms hesitate between brotherhood and fratricide?

fratricide? During 2025, Éric-Emmanuel Schmitt wrote to Pierre Assouline and Abdennour Bidar on this burning subject. What do they have in common? They are authentically and openly who they are-Christian, Jewish, Muslim. And they seek to build bridges rather than walls, tracing the peaceful paths of the future through the study of the past.

Correspondence between Pierre Assouline, Éric-Emmanuel Schmitt and Abdennour Bidar, read by the authors.

Pierre Assouline, L’annonce (Gallimard)

Abdennour Bidar, Les cinq piliers de l’islam et leur sens initiatique (Albin Michel)

Éric-Emmanuel Schmitt, La traversée des temps T5 (Albin Michel)

Reservations required, online ticketing and at the Opéra from September 2, 1pm (max. 2 tickets/pers.)

Signing sessions on site

German :

In jedem Jahrhundert nehmen die Mitglieder einer Religion die Gläubigen einer anderen ins Visier. Unsere Zeit ist da keine Ausnahme. Führen unsere Glaubensunterschiede zwangsläufig zu Hass? Wenn Gott der Vater ist, warum schwanken die Söhne der drei monotheistischen Religionen zwischen Brüderlichkeit und Brudermord?

brudermord zu entscheiden? Im Jahr 2025 schrieb Éric-Emmanuel Schmitt an Pierre Assouline und Abdennour Bidar über dieses heiße Thema. Was haben sie gemeinsam? Sie sind authentisch und offen das, was sie sind: Christen, Juden, Muslime. Und sie versuchen, Brücken statt Mauern zu bauen, indem sie durch das Studium der Vergangenheit friedliche Wege in die Zukunft weisen.

Korrespondenz zwischen Pierre Assouline, Éric-Emmanuel Schmitt und Abdennour Bidar, gelesen von den Autoren.

Pierre Assouline, Die Ankündigung (Gallimard)

Abdennour Bidar, Die fünf Säulen des Islam und ihre initiatische Bedeutung (Albin Michel)

Éric-Emmanuel Schmitt, La traversée des temps T5 (Albin Michel)

Eintritt mit Reservierung, Online-Kartenverkauf und in der Oper ab 2. September, 13 Uhr (max. 2 Karten/Pers.)

Signierstunden vor Ort

Italiano :

In ogni secolo, i membri di una religione prendono di mira i credenti di un’altra. Il nostro tempo non fa eccezione. Le nostre differenze di fede portano necessariamente all’odio? Se Dio è il padre, perché i figli dei tre monoteismi esitano tra la fratellanza e il fratricidio?

fratricidio? Nel 2025, Éric-Emmanuel Schmitt scrisse a Pierre Assouline e Abdennour Bidar su questo tema scottante. Che cosa avevano in comune? Sono autenticamente e apertamente ciò che sono: cristiani, ebrei, musulmani. E cercano di costruire ponti piuttosto che muri, tracciando i percorsi di pace del futuro attraverso lo studio del passato.

Corrispondenza tra Pierre Assouline, Éric-Emmanuel Schmitt e Abdennour Bidar, letta dagli autori.

Pierre Assouline, L’annonce (Gallimard)

Abdennour Bidar, Les cinq piliers de l’islam et leur sens initiatique (Albin Michel)

Éric-Emmanuel Schmitt, La traversée des temps T5 (Albin Michel)

Ingresso su prenotazione, biglietteria online e presso l’Opéra a partire dal 2 settembre, ore 13.00 (max. 2 biglietti/persona)

Sessioni di firme sul posto

Espanol :

En todos los siglos, los miembros de una religión atacan a los creyentes de otra. Nuestro tiempo no es una excepción. ¿Nuestras diferencias de fe conducen necesariamente al odio? Si Dios es el padre, ¿por qué los hijos de los tres monoteísmos dudan entre la fraternidad y el fratricidio?

¿fratricidio? En 2025, Éric-Emmanuel Schmitt escribió a Pierre Assouline y Abdennour Bidar sobre esta cuestión candente. ¿Qué tenían en común? Son auténtica y abiertamente quienes son: cristianos, judíos, musulmanes. Y tratan de construir puentes en lugar de muros, trazando los caminos pacíficos del futuro a través del estudio del pasado.

Correspondencia entre Pierre Assouline, Éric-Emmanuel Schmitt y Abdennour Bidar, leída por los autores.

Pierre Assouline, L’annonce (Gallimard)

Abdennour Bidar, Les cinq piliers de l’islam et leur sens initiatique (Albin Michel)

Éric-Emmanuel Schmitt, La traversée des temps T5 (Albin Michel)

Entrada previa reserva, taquilla en línea y en la Ópera a partir del 2 de septiembre, a las 13.00 horas (máx. 2 entradas/persona)

Sesiones de firmas in situ

L’événement Le Livre sur la Place Lecture Un Juif, Un Chrétien, Un Musulman Fraternels ou Fratricides ? Nancy a été mis à jour le 2025-09-07 par DESTINATION NANCY