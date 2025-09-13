Le Livre sur la Place Les Jardins du Livre Un Samedi Soir… Nancy
L’écrivain Max Lobe lit des extraits de son dernier roman La danse des pères, le portrait d’un danseur classique qui cherche une réconciliation avec le père et le passé, luttant contre l’homophobie et l’histoire coloniale du Cameroun dont il est aussi l’héritier. Une quête d’identité et la danse comme autre façon d’exister.
Une lecture inédite accompagnée par l’artiste Alexandre Longo, alias Cascadeur à l’univers sensible et élégant, et Nathan Gracia, danseur au CCN Ballet de Lorraine. Une musique et une danse en équilibre au service d’un texte profondément touchant !
Max Lobe, La danse des pères (Zoé)
En partenariat avec la Fondation Jan Michalski.Tout public
English :
Writer Max Lobe reads excerpts from his latest novel, La danse des pères, a portrait of a classical dancer seeking reconciliation with his father and his past, fighting homophobia and the colonial history of Cameroon, of which he is also the heir. A quest for identity and dance as another way of existing.
This original reading is accompanied by artist Alexandre Longo, aka Cascadeur, whose sensitive, elegant universe is complemented by Nathan Gracia, a dancer with the CCN Ballet de Lorraine. Balanced music and dance in the service of a deeply moving text!
Max Lobe, La danse des pères (Zoé)
In partnership with the Jan Michalski Foundation.
German :
Der Schriftsteller Max Lobe liest aus seinem letzten Roman La danse des pères, dem Porträt eines Balletttänzers, der eine Versöhnung mit dem Vater und der Vergangenheit sucht und dabei gegen Homophobie und die Kolonialgeschichte Kameruns kämpft, deren Erbe er ebenfalls ist. Eine Suche nach Identität und der Tanz als eine andere Art zu existieren.
Die Lesung wird begleitet von dem Künstler Alexandre Longo, alias Cascadeur, mit seinem sensiblen und eleganten Universum, und Nathan Gracia, Tänzer beim CCN Ballet de Lorraine. Eine Musik und ein Tanz im Gleichgewicht im Dienste eines tief berührenden Textes!
Max Lobe, La danse des pères (Der Tanz der Väter) (Zoé)
In Partnerschaft mit der Fondation Jan Michalski.
Italiano :
Lo scrittore Max Lobe legge alcuni brani del suo ultimo romanzo, La danse des pères, ritratto di un ballerino di danza classica che cerca di riconciliarsi con il padre e con il suo passato, lottando contro l’omofobia e la storia coloniale del Camerun, di cui è anche l’erede. Una ricerca di identità e la danza come altro modo di esistere.
Una lettura originale accompagnata dall’artista Alexandre Longo, alias Cascadeur, con il suo universo sensibile ed elegante, e da Nathan Gracia, ballerino del CCN Ballet de Lorraine. Musica e danza in perfetta armonia per un testo profondamente toccante!
Max Lobe, La danse des pères (Zoé)
In collaborazione con la Fondazione Jan Michalski.
Espanol :
El escritor Max Lobe lee extractos de su última novela, La danse des pères, retrato de un bailarín de ballet que busca la reconciliación con su padre y su pasado, luchando contra la homofobia y la historia colonial de Camerún, de la que también es heredero. Una búsqueda de la identidad y de la danza como otra forma de existir.
Una lectura original acompañada por el artista Alexandre Longo, alias Cascadeur, con su universo sensible y elegante, y Nathan Gracia, bailarín del CCN Ballet de Lorraine. Música y danza en perfecta armonía para un texto profundamente conmovedor
Max Lobe, La danse des pères (Zoé)
En colaboración con la Fundación Jan Michalski.
