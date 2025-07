Le Livre sur la Place Musée Aquarium Nancy

34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Vendredi 2025-09-12 09:00:00

2025-09-14 18:00:00

2025-09-12

Sous le chapiteau du Livre sur la Place le stand du Muséum-Aquarium et du Féru des sciences vous proposent des ouvrages tantôt sérieux, tantôt drôles et pédagogiques, dédiés aux sciences et de rencontrer les différents auteurs et illustrateurs

Présence sous le chapiteau: Vendredi 12 septembre 2025 9h 19h / Samedi 13 et dimanche 14 septembre 2025 10h 19h

Amphithéâtre Cuénot causeries scientifiques et rencontres avec les auteurs

Espaces d’expositions permanentes visites à double voix

Visites à double voix médiateur + auteurs ou illustrateurs d’ouvrages .

Programme complet, prochainement.Tout public

34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

English :

Under the Livre sur la Place tent: the Muséum-Aquarium and Féru des sciences stands offer you the chance to discover serious, funny and educational books dedicated to science, and to meet the various authors and illustrators

Presence under the big top: Friday, September 12, 2025: 9 am ? 7 pm / Saturday, September 13 and Sunday, September 14, 2025: 10 am ? 19h

Amphithéâtre Cuénot: scientific talks and meetings with authors

Permanent exhibition areas: double voice tours:

Double voice tours « mediator + authors or illustrators » .

Full program coming soon.

German :

Im Zelt des Livre sur la Place: Am Stand des Muséum-Aquarium und des Féru des sciences finden Sie teils ernste, teils lustige und pädagogische Werke, die der Wissenschaft gewidmet sind, und können die verschiedenen Autoren und Illustratoren treffen

Präsenz im Zelt: Freitag, 12. September 2025: 9h ? 19h / Samstag, 13. und Sonntag, 14. September 2025: 10h ? 19h

Cuénot-Amphitheater: Wissenschaftliche Vorträge und Treffen mit den Autoren

Dauerausstellungsbereiche: Führungen mit zwei Stimmen:

Führungen mit zwei Stimmen « Vermittler + Autoren oder Illustratoren von Werken » .

Vollständiges Programm in Kürze.

Italiano :

Sotto il tendone del Livre sur la Place: gli stand del Muséum-Aquarium e del Féru des sciences offrono la possibilità di leggere libri di scienza seri, divertenti ed educativi e di incontrare i vari autori e illustratori

Sotto il tendone: venerdì 12 settembre 2025: dalle 9.00 alle 19.00 / sabato 13 e domenica 14 settembre 2025: dalle 10.00 alle 19.00 19h

Amphithéâtre Cuénot: conferenze scientifiche e incontri con gli autori

Aree espositive permanenti: visite a doppia voce:

Visite a doppia voce « mediatore + autori o illustratori di libri ».

Programma completo in arrivo.

Espanol :

Bajo la carpa Livre sur la Place: los stands del Muséum-Aquarium y del Féru des sciences le ofrecen la posibilidad de leer libros serios, divertidos y didácticos sobre ciencia y de conocer a los diferentes autores e ilustradores

Bajo la carpa: viernes 12 de septiembre de 2025: de 9:00 a 19:00 / sábado 13 y domingo 14 de septiembre de 2025: de 10:00 a 19:00 19h

Anfiteatro Cuénot: conferencias científicas y encuentros con los autores

Espacios de exposición permanente: visitas a doble voz:

Recorridos a doble voz « mediador + autores o ilustradores de libros » .

Programa completo próximamente.

