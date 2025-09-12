Le Livre sur la Place Musée des Beaux-Arts Nancy

Le Livre sur la Place Musée des Beaux-Arts Nancy vendredi 12 septembre 2025.

Le Livre sur la Place Musée des Beaux-Arts

3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Vendredi 2025-09-12 10:00:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14

Programme complet et détaillé sur le site internet.

Christine Angot Vendredi 12 septembre de 16h00 à 17h00 Rencontre

Le ventre de Joseph Vendredi 12 septembre de 17h30 à 18h30 Lecture dessinée

L’art invincible Samedi 13 septembre de 13h30 à 14h30 Conférence

Nos territoires Samedi 13 septembre de 15h00 à 16h00 Conférence

Maïa Mazaurette Samedi 13 Septembre de 15h30 à 16h00 et de 17h00 à 17h30 Atelier

Pervers Narcissique Samedi 13 septembre de 16h30 à 17h30 Conférence

Il déserte Samedi 13 septembre de 18h00 à 19h00 Conférence

Christophe Ono-dit-Biot Dimanche 14 Septembre de 11h00 à 12h00 Rencontre

Croire au merveilleux Dimanche 14 septembre de 13h00 à 14h00 Conférence

Michel Hazanavicius Dimanche 14 septembre de 14h30 à 15h30 Rencontre

Rupestres ! Dimanche 14 septembre de 16h00 à 17h00 ConférenceTout public

3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

English :

Full program and details on the website.

Christine Angot Friday, September 12, 4:00 pm to 5:00 pm Rencontre

Le ventre de Joseph Friday, September 12 from 5:30 pm to 6:30 pm Comic reading

L’art invincible Saturday, September 13, 1:30 pm to 2:30 pm Conference

Nos territoires Saturday, September 13, 3:00 pm to 4:00 pm Conference

Maïa Mazaurette Saturday September 13 from 3:30 pm to 4:00 pm and from 5:00 pm to 5:30 pm Workshop

Narcissistic Pervert Saturday September 13 from 4:30 pm to 5:30 pm Conference

Il déserte Saturday September 13 from 6:00 pm to 7:00 pm Conference

Christophe Ono-dit-Biot Sunday, September 14 from 11:00am to 12:00pm Meeting

Believing in the marvelous Sunday September 14 from 1:00 pm to 2:00 pm Conference

Michel Hazanavicius Sunday, September 14 from 2:30 pm to 3:30 pm Meeting

Rupestres ! Sunday, September 14 from 16:00 to 17:00 Lecture

German :

Vollständiges und detailliertes Programm auf der Website.

Christine Angot Freitag, 12. September, 16.00-17.00 Uhr Begegnung

Le ventre de Joseph Freitag, 12. September von 17:30 bis 18:30 Uhr Gezeichnete Lesung

Die unbesiegbare Kunst Samstag, 13. September, 13.30-14.30 Uhr Vortrag

Unsere Gebiete Samstag, 13. September von 15.00 bis 16.00 Uhr Konferenz

Maïa Mazaurette Samstag, 13. September von 15:30 bis 16:00 Uhr und von 17:00 bis 17:30 Uhr Workshop

Narzisstischer Perverser Samstag, 13. September, 16.30-17.30 Uhr Konferenz

Er desertiert Samstag, 13. September von 18.00 bis 19.00 Uhr Vortrag

Christophe Ono-dit-Biot Sonntag, 14. September, 11:00 bis 12:00 Uhr Treffen

An das Wunderbare glauben Sonntag, 14. September, 13.00-14.00 Uhr Vortrag

Michel Hazanavicius Sonntag, 14. September von 14:30 bis 15:30 Uhr Treffen

Überholspuren Sonntag, 14. September, 16.00-17.00 Uhr Vortrag

Italiano :

Tutti i dettagli del programma sul sito web.

Christine Angot Venerdì 12 settembre dalle 16.00 alle 17.00 Incontro con l’autore

Le ventre de Joseph venerdì 12 settembre dalle 17.30 alle 18.30 Lettura di cartoni animati

L’art invincible Sabato 13 settembre dalle 13.30 alle 14.30 Conferenza

I nostri territori Sabato 13 settembre dalle 15.00 alle 16.00 Conferenza

Maïa Mazaurette Sabato 13 settembre dalle 15.30 alle 16.00 e dalle 17.00 alle 17.30 Workshop

Narcisista pervertito Sabato 13 settembre dalle 16.30 alle 17.30 Conferenza

Il déserte Sabato 13 settembre dalle 18.00 alle 19.00 Conferenza

Christophe Ono-dit-Biot Domenica 14 settembre dalle 11.00 alle 12.00 Incontro con l’artista

Credere nel meraviglioso Domenica 14 settembre dalle 13.00 alle 14.00 Conferenza

Michel Hazanavicius domenica 14 settembre dalle 14.30 alle 15.30 Incontro con l’artista

Rupestres! Domenica 14 settembre dalle 16:00 alle 17:00 Conferenza

Espanol :

Todos los detalles del programa en el sitio web.

Christine Angot Viernes 12 de septiembre de 16.00 a 17.00 Conozca a la autora

Le ventre de Joseph Viernes 12 de septiembre de 17h30 a 18h30 Lectura de historietas

L’art invencible Sábado 13 de septiembre de 13h30 a 14h30 Conferencia

Nuestros territorios Sábado 13 de septiembre de 15h00 a 16h00 Conferencia

Maïa Mazaurette Sábado 13 de septiembre de 15h30 a 16h00 y de 17h00 a 17h30 Taller

Pervertido narcisista Sábado 13 de septiembre de 16h30 a 17h30 Conferencia

Il déserte Sábado 13 de septiembre de 18h00 a 19h00 Conferencia

Christophe Ono-dit-Biot Domingo 14 de septiembre de 11h00 a 12h00 Encuentro con el artista

Creer en lo maravilloso Domingo 14 de septiembre de 13h00 a 14h00 Conferencia

Michel Hazanavicius Domingo 14 de septiembre de 14h30 a 15h30 Encuentro con el artista

¡Rupestres ! Domingo 14 de septiembre de 16h00 a 17h00 Conferencia

