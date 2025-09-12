Le Livre sur la Place Muséum-Aquarium Amphithéâtre Lucien Cuénot Nancy

Amphithéâtre Lucien Cuénot 34 rue Sainte-Catherine Nancy

Début : 2025-09-12 10:00:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14

Programme complet et détaillé sur le site internet.

Climat, eau c’est politique ? Vendredi 12 septembre de 15h30 à 16h30 Causerie Scientifique

L’exil ou le droit de vivre Vendredi 12 septembre de 17h30 à 19h00 Dédicaces

Fantômes de l’Histoire Samedi 13 septembre de 10h30 à 11h30 Conférence

Christophe Galfard Samedi 13 septembre de 12h00 à 13h00 Rencontre

Pisser dans un violon ? Samedi 13 septembre de 14h00 à 15h00 Conférence

Addictions du plaisir au piège Samedi 13 septembre de 15h30 à 16h30 Causerie Scientifique

Amis d’enfance Samedi 13 septembre de 17h00 à 18h00 Conférence

Échec et mat Dimanche 14 septembre de 11h30 à 12h30 Conférence

Romans d’émancipation Dimanche 14 septembre de 13h00 à 14h00 Conférence

Une passion amoureuse Dimanche 14 septembre de 14h30 à 15h30 Conférence

Bêtes de sexe Dimanche 14 septembre de 16h00 à 17h00 ConférenceTout public

Amphithéâtre Lucien Cuénot 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000

English :

Full program and details on the website.

Climate and water: is it political? Friday, September 12, 3:30 4:30 pm Scientific Talk

L’exil ou le droit de vivre Friday, September 12, 5:30 pm to 7:00 pm Signing session

Ghosts of History Saturday, September 13, 10:30am to 11:30am Conference

Christophe Galfard Saturday September 13 from 12:00 to 13:00 Meeting

Pissing into a violin? Saturday, September 13 from 2:00 pm to 3:00 pm Lecture

Addictions du plaisir au piège Saturday, September 13 from 3:30 to 4:30 pm Scientific Talk

Childhood friends Saturday, September 13, 5:00 to 6:00 pm Lecture

Checkmate Sunday, September 14, 11:30 a.m. to 12:30 p.m. Lecture

Emancipation novels Sunday, September 14, 1:00 pm to 2:00 pm Lecture

Une passion amoureuse Sunday, September 14 from 2:30 to 3:30 pm Lecture

Bêtes de sexe Sunday September 14 from 16h00 to 17h00 Conference

German :

Vollständiges und detailliertes Programm auf der Website.

Klima, Wasser: Ist das politisch? Freitag, 12. September, 15:30-16:30 Uhr Scientific Causerie

Exil oder das Recht zu leben Freitag, 12. September, 17:30-19:00 Uhr Signierstunde

Gespenster der Geschichte Samstag, 13. September, 10:30-11:30 Uhr Vortrag

Christophe Galfard Samstag, 13. September von 12.00 bis 13.00 Uhr Treffen

In eine Geige pinkeln? Samstag, 13. September, 14.00 bis 15.00 Uhr Vortrag

Sucht: Vom Vergnügen zur Falle Samstag, 13. September, 15.30-16.30 Uhr Wissenschaftliches Gespräch

Kindheitsfreunde Samstag, 13. September, 17.00-18.00 Uhr Vortrag

Schachmatt Sonntag, 14. September, 11.30-12.30 Uhr Vortrag

Emanzipationsromane Sonntag, 14. September, 13.00-14.00 Uhr Konferenz

Eine Liebesleidenschaft Sonntag, 14. September, 14.30-15.30 Uhr Vortrag

Bêtes de sexe Sonntag, 14. September, 16.00-17.00 Uhr Vortrag

Italiano :

Tutti i dettagli del programma sul sito web.

Clima e acqua: è politica? Venerdì 12 settembre dalle 15.30 alle 16.30 Conferenza scientifica

L’exil ou le droit de vivre Venerdì 12 settembre dalle 17.30 alle 19.00 Sessione di autografi

Fantasmi della storia Sabato 13 settembre dalle 10.30 alle 11.30 Conferenza

Christophe Galfard Sabato 13 settembre dalle 12.00 alle 13.00 Incontro con l’autore

Pisciare in un violino? Sabato 13 settembre dalle 14.00 alle 15.00 Conferenza

Dipendenze: dal piacere alla trappola Sabato 13 settembre dalle 15:30 alle 16:30 Conferenza scientifica

Amici d’infanzia Sabato 13 settembre dalle 17.00 alle 18.00 Conferenza

Scacco matto Domenica 14 settembre dalle 11.30 alle 12.30 Conferenza

Romanzi dell’emancipazione domenica 14 settembre dalle 13.00 alle 14.00 conferenza

Une passion amoureuse domenica 14 settembre dalle 14.30 alle 15.30 conferenza

Bêtes de sexe Domenica 14 settembre dalle 16:00 alle 17:00 Conferenza

Espanol :

Todos los detalles del programa en el sitio web.

Clima y agua: ¿es política? Viernes 12 de septiembre de 15.30 a 16.30 Charla científica

L’exil ou le droit de vivre Viernes 12 de septiembre de 17h30 a 19h00 Sesión de firmas

Los fantasmas de la Historia Sábado 13 de septiembre de 10h30 a 11h30 Conferencia

Christophe Galfard Sábado 13 de septiembre de 12h00 a 13h00 Encuentro con el autor

¿Orinar en un violín? Sábado 13 de septiembre de 14:00 a 15:00 Conferencia

Adicciones: del placer a la trampa Sábado 13 de septiembre de 15h30 a 16h30 Charla científica

Amigos de la infancia Sábado 13 de septiembre de 17h00 a 18h00 Conferencia

Jaque mate Domingo 14 de septiembre de 11h30 a 12h30 Conferencia

Novelas de emancipación Domingo 14 de septiembre de 13h00 a 14h00 Charla

Une passion amoureuse Domingo 14 de septiembre de 14h30 a 15h30 Conferencia

Bêtes de sexe Domingo 14 de septiembre de 16h00 a 17h00 Conferencia

