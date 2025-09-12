Le Livre sur la Place Opéra National de Nancy-Lorraine Opéra National de Nancy-Lorraine Nancy
Opéra National de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Programme complet et détaillé sur le site internet.
Etcétéra par Lilia Hassaine Vendredi 12 septembre de 16h15 à 17h15 Émission France Inter
Le Masque et la Plume Vendredi 12 septembre de 20h30 à 21h30 Émission France Inter
Emmanuel Carrère Samedi 13 septembre de 11h00 à 12h00 Dédicaces
Ciao Dumas Dimanche 14 septembre de 11h00 à 12h00 DédicacesTout public
Opéra National de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11
English :
Full program and details on the website.
Etcétéra by Lilia Hassaine Friday September 12, 4.15pm to 5.15pm France Inter program
Le Masque et la Plume Friday, September 12 from 8:30pm to 9:30pm France Inter program
Emmanuel Carrère Saturday September 13 from 11:00am to 12:00pm Signing session
Ciao Dumas Sunday September 14 from 11:00am to 12:00pm Signing session
German :
Vollständiges und detailliertes Programm auf der Website.
Etcétéra par Lilia Hassaine Freitag, 12. September von 16h15 bis 17h15 Sendung France Inter
Le Masque et la Plume Freitag, 12. September von 20:30 bis 21:30 Uhr Sendung France Inter
Emmanuel Carrère Samstag, 13. September von 11:00 bis 12:00 Uhr Autogrammstunde
Ciao Dumas Sonntag, 14. September, 11.00-12.00 Uhr Signierstunden
Italiano :
Tutti i dettagli del programma sul sito web.
Etcétéra di Lilia Hassaine venerdì 12 settembre dalle 16.15 alle 17.15 Programma France Inter
Le Masque et la Plume venerdì 12 settembre dalle 20.30 alle 21.30 programma France Inter
Emmanuel Carrère sabato 13 settembre dalle 11.00 alle 12.00 sessione di autografi
Ciao Dumas Domenica 14 settembre dalle 11.00 alle 12.00 Sessione di autografi
Espanol :
Todos los detalles del programa en el sitio web.
Etcétéra de Lilia Hassaine Viernes 12 de septiembre de 16.15 a 17.15 h Programa France Inter
Le Masque et la Plume viernes 12 de septiembre de 20.30 a 21.30 h programa France Inter
Emmanuel Carrère Sábado 13 de septiembre de 11.00 a 12.00 h Sesión de firmas
Ciao Dumas Domingo 14 de septiembre de 11:00 a 12:00 Sesión de firmas
