Le Livre sur la Place Opéra National de Nancy-Lorraine Opéra National de Nancy-Lorraine Nancy

Opéra National de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Programme complet et détaillé sur le site internet.

Etcétéra par Lilia Hassaine Vendredi 12 septembre de 16h15 à 17h15 Émission France Inter

Le Masque et la Plume Vendredi 12 septembre de 20h30 à 21h30 Émission France Inter

Emmanuel Carrère Samedi 13 septembre de 11h00 à 12h00 Dédicaces

Ciao Dumas Dimanche 14 septembre de 11h00 à 12h00 DédicacesTout public

Opéra National de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

English :

Full program and details on the website.

Etcétéra by Lilia Hassaine Friday September 12, 4.15pm to 5.15pm France Inter program

Le Masque et la Plume Friday, September 12 from 8:30pm to 9:30pm France Inter program

Emmanuel Carrère Saturday September 13 from 11:00am to 12:00pm Signing session

Ciao Dumas Sunday September 14 from 11:00am to 12:00pm Signing session

German :

Vollständiges und detailliertes Programm auf der Website.

Etcétéra par Lilia Hassaine Freitag, 12. September von 16h15 bis 17h15 Sendung France Inter

Le Masque et la Plume Freitag, 12. September von 20:30 bis 21:30 Uhr Sendung France Inter

Emmanuel Carrère Samstag, 13. September von 11:00 bis 12:00 Uhr Autogrammstunde

Ciao Dumas Sonntag, 14. September, 11.00-12.00 Uhr Signierstunden

Italiano :

Tutti i dettagli del programma sul sito web.

Etcétéra di Lilia Hassaine venerdì 12 settembre dalle 16.15 alle 17.15 Programma France Inter

Le Masque et la Plume venerdì 12 settembre dalle 20.30 alle 21.30 programma France Inter

Emmanuel Carrère sabato 13 settembre dalle 11.00 alle 12.00 sessione di autografi

Ciao Dumas Domenica 14 settembre dalle 11.00 alle 12.00 Sessione di autografi

Espanol :

Todos los detalles del programa en el sitio web.

Etcétéra de Lilia Hassaine Viernes 12 de septiembre de 16.15 a 17.15 h Programa France Inter

Le Masque et la Plume viernes 12 de septiembre de 20.30 a 21.30 h programa France Inter

Emmanuel Carrère Sábado 13 de septiembre de 11.00 a 12.00 h Sesión de firmas

Ciao Dumas Domingo 14 de septiembre de 11:00 a 12:00 Sesión de firmas

