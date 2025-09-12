Le Livre sur la Place Préfecture Préfecture Nancy

vendredi 12 septembre 2025.

Le Livre sur la Place Préfecture

Préfecture 6 rue Sainte Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : 2025-09-12 10:00:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14

Programme complet et détaillé sur le site internet.

De quel pays ? Samedi 13 septembre de 11h30 à 12h30 Conférence

Le monde sauvage Samedi 13 septembre de 13h30 à 14h30 Conférence

Nos silences Samedi 13 septembre de 15h à 16h Sciences et littérature

Enfances ancrées Samedi 13 septembre de 16h30 à 17h30 Conférence

Émancipation Samedi 13 septembre de 18h à 19h Conférence

Lieu commun Dimanche 14 septembre de 11h30 à 12h30 Conférence

Laurent Mauvigner Dimanche 14 septembre de 13h30 à 14h30 Rencontre

Jonathan Coe Dimanche 14 septembre de 15h à 16h RencontreTout public

Préfecture 6 rue Sainte Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 34 26 26

English :

Full program and details on the website.

From which country? Saturday, September 13, 11:30 a.m. to 12:30 p.m. Conference

Le monde sauvage Saturday, September 13, 1:30 pm to 2:30 pm Lecture

Nos silences Saturday, September 13, 3 pm to 4 pm Science and literature

Enfances ancrées Saturday, September 13, 4:30 to 5:30 pm Lecture

Emancipation Saturday, September 13, 6pm to 7pm Conference

Lieu commun Sunday, September 14, 11:30 a.m. to 12:30 p.m. Conference

Laurent Mauvigner Sunday, September 14, 1:30 pm to 2:30 pm Meeting

Jonathan Coe Sunday September 14 from 3pm to 4pm Meeting

German :

Vollständiges und detailliertes Programm auf der Website.

Aus welchem Land? Samstag, 13. September, 11.30-12.30 Uhr Konferenz

Die wilde Welt Samstag, 13. September, 13:30-14:30 Uhr Vortrag

Unser Schweigen Samstag, 13. September, 15:00-16:00 Uhr Wissenschaft und Literatur

Verankerte Kindheiten Samstag, 13. September, 16:30-17:30 Uhr Konferenz

Emanzipation Samstag, 13. September, 18:00-19:00 Uhr Konferenz

Lieu commun Sonntag, 14. September, 11:30-12:30 Uhr Konferenz

Laurent Mauvigner Sonntag, 14. September von 13:30 bis 14:30 Uhr Treffen

Jonathan Coe Sonntag, 14. September von 15:00 bis 16:00 Uhr Treffen

Italiano :

Tutti i dettagli del programma sul sito web.

Da quale Paese? Sabato 13 settembre dalle 11.30 alle 12.30 Conferenza

Il mondo selvaggio Sabato 13 settembre dalle 13.30 alle 14.30 Conferenza

I silenzi di Nos Sabato 13 settembre dalle 15.00 alle 16.00 Scienza e letteratura

Enfances ancrées Sabato 13 settembre dalle 16.30 alle 17.30 Conferenza

Emancipazione Sabato 13 settembre dalle 18.00 alle 19.00 Conferenza

Lieu commun Domenica 14 settembre dalle 11.30 alle 12.30 Conferenza

Laurent Mauvigner Domenica 14 settembre dalle 13.30 alle 14.30 Incontro

Jonathan Coe Domenica 14 settembre dalle 15.00 alle 16.00 Incontro con l’artista

Espanol :

Todos los detalles del programa en el sitio web.

¿De qué país? Sábado 13 de septiembre de 11.30 a 12.30 Conferencia

El mundo salvaje Sábado 13 de septiembre de 13h30 a 14h30 Conferencia

Nos silences Sábado 13 de septiembre de 15h a 16h Ciencia y literatura

Enfances ancrées Sábado 13 de septiembre de 16h30 a 17h30 Conferencia

Emancipación Sábado 13 de septiembre de 18h a 19h Conferencia

Lieu commun Domingo 14 de septiembre de 11h30 a 12h30 Conferencia

Laurent Mauvigner Domingo 14 de septiembre de 13h30 a 14h30 Reunión

Jonathan Coe Domingo 14 de septiembre de 15h a 16h Encuentro con el artista

L’événement Le Livre sur la Place Préfecture Nancy a été mis à jour le 2025-08-31 par DESTINATION NANCY