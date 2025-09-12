Le Livre sur la Place Préfecture Préfecture Nancy
Le Livre sur la Place Préfecture
Préfecture 6 rue Sainte Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Vendredi 2025-09-12 10:00:00
fin : 2025-09-13 19:00:00
2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14
Programme complet et détaillé sur le site internet.
De quel pays ? Samedi 13 septembre de 11h30 à 12h30 Conférence
Le monde sauvage Samedi 13 septembre de 13h30 à 14h30 Conférence
Nos silences Samedi 13 septembre de 15h à 16h Sciences et littérature
Enfances ancrées Samedi 13 septembre de 16h30 à 17h30 Conférence
Émancipation Samedi 13 septembre de 18h à 19h Conférence
Lieu commun Dimanche 14 septembre de 11h30 à 12h30 Conférence
Laurent Mauvigner Dimanche 14 septembre de 13h30 à 14h30 Rencontre
Jonathan Coe Dimanche 14 septembre de 15h à 16h RencontreTout public
Préfecture 6 rue Sainte Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 34 26 26
English :
Full program and details on the website.
From which country? Saturday, September 13, 11:30 a.m. to 12:30 p.m. Conference
Le monde sauvage Saturday, September 13, 1:30 pm to 2:30 pm Lecture
Nos silences Saturday, September 13, 3 pm to 4 pm Science and literature
Enfances ancrées Saturday, September 13, 4:30 to 5:30 pm Lecture
Emancipation Saturday, September 13, 6pm to 7pm Conference
Lieu commun Sunday, September 14, 11:30 a.m. to 12:30 p.m. Conference
Laurent Mauvigner Sunday, September 14, 1:30 pm to 2:30 pm Meeting
Jonathan Coe Sunday September 14 from 3pm to 4pm Meeting
German :
Vollständiges und detailliertes Programm auf der Website.
Aus welchem Land? Samstag, 13. September, 11.30-12.30 Uhr Konferenz
Die wilde Welt Samstag, 13. September, 13:30-14:30 Uhr Vortrag
Unser Schweigen Samstag, 13. September, 15:00-16:00 Uhr Wissenschaft und Literatur
Verankerte Kindheiten Samstag, 13. September, 16:30-17:30 Uhr Konferenz
Emanzipation Samstag, 13. September, 18:00-19:00 Uhr Konferenz
Lieu commun Sonntag, 14. September, 11:30-12:30 Uhr Konferenz
Laurent Mauvigner Sonntag, 14. September von 13:30 bis 14:30 Uhr Treffen
Jonathan Coe Sonntag, 14. September von 15:00 bis 16:00 Uhr Treffen
Italiano :
Tutti i dettagli del programma sul sito web.
Da quale Paese? Sabato 13 settembre dalle 11.30 alle 12.30 Conferenza
Il mondo selvaggio Sabato 13 settembre dalle 13.30 alle 14.30 Conferenza
I silenzi di Nos Sabato 13 settembre dalle 15.00 alle 16.00 Scienza e letteratura
Enfances ancrées Sabato 13 settembre dalle 16.30 alle 17.30 Conferenza
Emancipazione Sabato 13 settembre dalle 18.00 alle 19.00 Conferenza
Lieu commun Domenica 14 settembre dalle 11.30 alle 12.30 Conferenza
Laurent Mauvigner Domenica 14 settembre dalle 13.30 alle 14.30 Incontro
Jonathan Coe Domenica 14 settembre dalle 15.00 alle 16.00 Incontro con l’artista
Espanol :
Todos los detalles del programa en el sitio web.
¿De qué país? Sábado 13 de septiembre de 11.30 a 12.30 Conferencia
El mundo salvaje Sábado 13 de septiembre de 13h30 a 14h30 Conferencia
Nos silences Sábado 13 de septiembre de 15h a 16h Ciencia y literatura
Enfances ancrées Sábado 13 de septiembre de 16h30 a 17h30 Conferencia
Emancipación Sábado 13 de septiembre de 18h a 19h Conferencia
Lieu commun Domingo 14 de septiembre de 11h30 a 12h30 Conferencia
Laurent Mauvigner Domingo 14 de septiembre de 13h30 a 14h30 Reunión
Jonathan Coe Domingo 14 de septiembre de 15h a 16h Encuentro con el artista
