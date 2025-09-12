Le Livre sur la Place Prix des Libraires de Nancy Le Point Place de la Carrière Nancy

Le Livre sur la Place Prix des Libraires de Nancy Le Point

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12 14:15:00

fin : 2025-09-12 15:00:00

2025-09-12

Remise du prix et entretien avec le ou la lauréate en présence de la rédaction du Point et des libraires de l’association Lire à Nancy.

Animation Christophe Ono-dit-Biot

En partenariat avec l’association Lire à Nancy, Le Point et l’Atelier Mathieu.Tout public

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

Award ceremony and interview with the winner in the presence of the editorial team from Le Point and booksellers from the Lire à Nancy association.

Hosted by Christophe Ono-dit-Biot

In partnership with the Lire à Nancy association, Le Point and Atelier Mathieu.

Preisverleihung und Gespräch mit der Preisträgerin oder dem Preisträger in Anwesenheit der Redaktion von Le Point und der Buchhändlerinnen und Buchhändler des Vereins Lire à Nancy.

Moderation: Christophe Ono-dit-Biot

In Partnerschaft mit dem Verein Lire à Nancy, Le Point und dem Atelier Mathieu.

Consegna del premio e intervista al vincitore alla presenza dei redattori di Le Point e dei librai dell’associazione Lire à Nancy.

Moderatore: Christophe Ono-dit-Biot

In collaborazione con l’associazione Lire à Nancy, Le Point e Atelier Mathieu.

Entrega del premio y entrevista con el ganador en presencia de los editores de Le Point y de los libreros de la asociación Lire à Nancy.

Moderador: Christophe Ono-dit-Biot

En colaboración con la asociación Lire à Nancy, Le Point y Atelier Mathieu.

