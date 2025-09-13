Le Livre sur la Place Prix du Livre Environnement de la Fondation Veolia Salle Mienville Nancy

Le prix fête ses 20 ans cette année ! Pour cette édition anniversaire, il récompense Maxime Blondeau pour Géoconscience, un voyage poétique et scientifique au cœur de notre habitat. La remise du prix sera suivie d’un échange entre le lauréat et Bruno David, le président du jury, ancien président du Muséum national d’Histoire naturelle. La mention jeunesse a été décernée à Mathilda Masters pour son album 321 choses incroyables à connaître sur les animaux.

Maxime Blondeau, Géoconscience (Allary)

Mathilda Masters, 321 choses incroyables à connaître sur les animaux (La Martinière Jeunesse)

Animation Baptiste ZamaronTout public

Salle Mienville 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

The prize celebrates its 20th anniversary this year! For this anniversary edition, the prize goes to Maxime Blondeau for Géoconscience, a poetic and scientific journey into the heart of our habitat. The prize-giving ceremony will be followed by a discussion between the winner and Bruno David, president of the jury and former president of the Muséum national d?Histoire naturelle. The children?s prize went to Mathilda Masters for her album 321 choses incroyables à connaître sur les animaux.

Maxime Blondeau, Géoconscience (Allary)

Mathilda Masters, 321 choses incroyables à connaître sur les animaux (La Martinière Jeunesse)

Animation: Baptiste Zamaron

German :

Der Preis feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen! In dieser Jubiläumsausgabe wird Maxime Blondeau für Géoconscience ausgezeichnet, eine poetische und wissenschaftliche Reise ins Herz unseres Lebensraums. Im Anschluss an die Preisverleihung findet ein Gespräch zwischen dem Preisträger und Bruno David, dem Vorsitzenden der Jury und ehemaligen Präsidenten des Muséum national d’Histoire naturelle, statt. Die Erwähnung Jugendlicher ging an Mathilda Masters für ihr Album 321 unglaubliche Dinge, die man über Tiere wissen sollte.

Maxime Blondeau, Geoconscience (Allary)

Mathilda Masters, 321 unglaubliche Dinge, die man über Tiere wissen muss (La Martinière Jeunesse)

Moderation: Baptiste Zamaron

Italiano :

Il premio festeggia quest’anno il suo 20° anniversario! Per questa edizione il premio va a Maxime Blondeau per Géoconscience, un viaggio poetico e scientifico nel cuore del nostro habitat. La cerimonia di premiazione sarà seguita da un dibattito tra il vincitore e Bruno David, presidente della giuria ed ex presidente del Muséum national d’Histoire naturelle. Il premio per i bambini è andato a Mathilda Masters per il suo album 321 choses incroyables à connaître sur les animaux (321 cose incredibili da sapere sugli animali).

Maxime Blondeau, Géoconscience (Allary)

Mathilda Masters, 321 cose incredibili da conoscere sugli animali (La Martinière Jeunesse)

Moderatore: Baptiste Zamaron

Espanol :

El premio celebra este año su 20º aniversario En esta edición de aniversario, el premio recae en Maxime Blondeau por Géoconscience, un viaje poético y científico al corazón de nuestro hábitat. Tras la entrega del premio tendrá lugar un coloquio entre el ganador y Bruno David, Presidente del Jurado y antiguo Presidente del Museo Nacional de Historia Natural. El premio infantil ha recaído en Mathilda Masters por su álbum 321 choses incroyables à connaître sur les animaux (321 cosas increíbles que hay que saber sobre los animales).

Maxime Blondeau, Géoconscience (Allary)

Mathilda Masters, 321 choses incroyables à connaître sur les animaux (La Martinière Jeunesse)

Moderador: Baptiste Zamaron

