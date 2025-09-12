Le Livre sur la Place Prix du Livre Grand-Est Place de la Carrière Nancy

Le Livre sur la Place Prix du Livre Grand-Est

Place de la Carrière Forum Littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12 11:00:00

fin : 2025-09-12 11:45:00

Pour la première fois, Le Livre sur la Place accueille la remise du Prix du Livre Grand Est. Lancé en 2018 par la Région, ce prix récompense une sélection de livres indépendants dont les auteurs, illustrateurs ou éditeurs résident sur le territoire. Pour sa 5e édition, il récompense Csil, Émilie Vast et Grégoire Carle respectivement dans la catégorie Jeunesse, Nature et BD.

Grégoire Carle, Le Lierre et l’Araignée (Dupuis)

Csil, Cherch & trouv (Casterman)

Émilie Vast, Petit à petit, quelque chose fond là-bas… (Memo)

En partenariat avec la Région Grand-Est.Tout public

Place de la Carrière Forum Littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

English :

For the first time, Le Livre sur la Place is hosting the Prix du Livre Grand Est award ceremony. Launched in 2018 by the Region, this prize rewards a selection of independent books whose authors, illustrators or publishers reside in the region. For its 5th edition, it is rewarding Csil, Émilie Vast and Grégoire Carle in the Youth, Nature and Comics categories respectively.

Grégoire Carle, Le Lierre et l’Araignée (Dupuis)

Csil, Cherch & trouv (Casterman)

Émilie Vast, Petit à petit, quelque chose fond là-bas… (Memo)

In partnership with Région Grand-Est.

German :

Zum ersten Mal findet in Le Livre sur la Place die Verleihung des Prix du Livre Grand Est statt. Der 2018 von der Region ins Leben gerufene Preis zeichnet eine Auswahl unabhängiger Bücher aus, deren Autoren, Illustratoren oder Verleger in der Region ansässig sind. In seiner 5. Ausgabe zeichnet er Csil, Émilie Vast und Grégoire Carle jeweils in den Kategorien Jugend, Natur und Comic aus.

Grégoire Carle, Le Lierre et l’Araignée (Efeu und Spinne) (Dupuis)

Csil, Cherch & trouv (Casterman)

Émilie Vast, Nach und nach schmilzt dort etwas… (Memo)

In Partnerschaft mit der Region Grand-Est.

Italiano :

Per la prima volta, Le Livre sur la Place ospita il Grand Est Book Prize. Lanciato nel 2018 dalla Regione, questo premio premia una selezione di libri indipendenti scritti, illustrati o pubblicati da autori, illustratori o editori locali. Per la sua quinta edizione, premia Csil, Émilie Vast e Grégoire Carle rispettivamente nelle categorie Giovani, Natura e Fumetti.

Grégoire Carle, Le Lierre et l’Araignée (Dupuis)

Csil, Cherch & trouv (Casterman)

Émilie Vast, Petit à petit, quelque chose fond là-bas… (Memo)

In collaborazione con la Regione Grand-Est.

Espanol :

Por primera vez, Le Livre sur la Place acoge el Premio del Libro Grand Est. Lanzado en 2018 por la Región, este premio recompensa una selección de libros independientes escritos, ilustrados o publicados por autores, ilustradores o editores locales. En su 5ª edición, recompensa a Csil, Émilie Vast y Grégoire Carle en las categorías Juventud, Naturaleza y Cómic, respectivamente.

Grégoire Carle, Le Lierre et l’Araignée (Dupuis)

Csil, Cherch & trouv (Casterman)

Émilie Vast, Petit à petit, quelque chose fond là-bas… (Memo)

En colaboración con la Región del Gran Este.

