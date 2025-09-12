Le Livre sur la Place Prix Livre et Droits Humains Nancy

La grande journaliste Anne Sinclair, présidente du Prix 2025, et le Maire de Nancy, Mathieu Klein, Président de la Métropole du Grand Nancy, remettent le 23e Prix Livre et Droits Humains à Joëlle Rostkowski pour Vainqueurs et invaincus, une analyse fine de la politique américaine vue sous le prisme de la question indienne .

Joëlle Rostkowski, Vainqueurs et invaincus La question indienne de Washington à Trump (CNRS éditions)

Animation Christophe Ono-dit-BiotTout public

English :

The great journalist Anne Sinclair, President of the Prix 2025, and the Mayor of Nancy, Mathieu Klein, President of the Metropole du Grand Nancy, present the 23rd Prix Livre et Droits Humains to Joëlle Rostkowski for Vainqueurs et invaincus, a fine analysis of American politics as seen through the prism of the « Indian question ».

Joëlle Rostkowski, Vainqueurs et invaincus La » question indienne » de Washington à Trump (CNRS éditions)

Moderator: Christophe Ono-dit-Biot

German :

Die große Journalistin Anne Sinclair, Präsidentin des Preises 2025, und der Bürgermeister von Nancy, Mathieu Klein, Präsident der Metropolregion Grand Nancy, verleihen den 23. Preis für Buch und Menschenrechte an Joëlle Rostkowski für Vainqueurs et invaincus, eine scharfe Analyse der amerikanischen Politik aus der Sicht der « Indianerfrage ».

Joëlle Rostkowski, Vainqueurs et invaincus La « question indienne » de Washington à Trump (CNRS éditions)

Moderation: Christophe Ono-dit-Biot

Italiano :

La grande giornalista Anne Sinclair, presidente del Premio 2025, e il sindaco di Nancy, Mathieu Klein, presidente della Metropole della Grande Nancy, consegnano il 23° Premio del Libro e dei Diritti Umani a Joëlle Rostkowski per Vainqueurs et invaincus, una bella analisi della politica americana vista attraverso il prisma della « questione indiana ».

Joëlle Rostkowski, Vainqueurs et invaincus La « questione indiana » da Washington a Trump (CNRS éditions)

Moderatore: Christophe Ono-dit-Biot

Espanol :

La gran periodista Anne Sinclair, Presidenta del Premio 2025, y el Alcalde de Nancy, Mathieu Klein, Presidente de la Metropole de la Gran Nancy, entregan el XXIII Premio del Libro y de los Derechos Humanos a Joëlle Rostkowski por Vainqueurs et invaincus, un fino análisis de la política estadounidense vista a través del prisma de la « cuestión india ».

Joëlle Rostkowski, Vainqueurs et invaincus La » question indienne » de Washington à Trump (CNRS éditions)

Moderador: Christophe Ono-dit-Biot

