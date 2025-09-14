Le Livre sur la Place Prix Métropolitain du Réseau Stan Place de la Carrière Nancy

Annonce du lauréat ou de la lauréate de ce nouveau prix littéraire après une délibération joyeuse des lecteurs du jury qui s’est déroulée ce samedi dans les locaux de l’agence Estia. En présence de Gaëlle Bardoul, directrice générale de Keolis, mécène du prix et Sarah Polacci, commissaire générale du Livre sur la Place.

En partenariat avec Keolis, le réseau Stan et l’agence EstiaTout public

English :

The winner of this new literary prize was announced after a joyful deliberation by the jury?s readers, which took place this Saturday at the Estia agency. In the presence of Gaëlle Bardoul, Managing Director of Keolis, patron of the prize, and Sarah Polacci, General Curator of Livre sur la Place.

In partnership with Keolis, the Stan network and the Estia agency

German :

Bekanntgabe des Preisträgers oder der Preisträgerin dieses neuen Literaturpreises nach einer fröhlichen Beratung der Leser der Jury, die am Samstag in den Räumlichkeiten der Agentur Estia stattfand. In Anwesenheit von Gaëlle Bardoul, Generaldirektorin von Keolis, dem Mäzen des Preises, und Sarah Polacci, Generalkommissarin von Livre sur la Place.

In Partnerschaft mit Keolis, dem Netzwerk Stan und der Agentur Estia

Italiano :

Il vincitore di questo nuovo premio letterario è stato annunciato dopo una vivace deliberazione dei lettori della giuria, che si è svolta sabato presso l’agenzia Estia. Erano presenti Gaëlle Bardoul, amministratore delegato di Keolis, sponsor del premio, e Sarah Polacci, curatrice generale di Livre sur la Place.

In collaborazione con Keolis, la rete Stan e l’agenzia Estia

Espanol :

El ganador de este nuevo premio literario fue anunciado tras una alegre deliberación de los lectores miembros del jurado, que tuvo lugar este sábado en la agencia Estia. Estuvieron presentes Gaëlle Bardoul, Directora General de Keolis, patrocinador del premio, y Sarah Polacci, Comisaria General de Livre sur la Place.

En colaboración con Keolis, la red Stan y la agencia Estia

